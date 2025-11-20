Desestiman demanda por agresión sexual y represalias contra Vin Diesel, pero el caso no ha terminado

Aunque un juez desestimó la demanda de agresión sexual y represalias contra el actor Vin Diesel, su exasistente Asta Jonasson aseguró que su lucha continuará y que apelará la decisión. La demanda, presentada en 2023, señalaba que el protagonista de “Rápidos y Furiosos” la habría agredido sexualmente en el otoño de 2010 durante el rodaje de la quinta entrega de la saga en Atlanta, Georgia, cuando trabajaba como su asistente personal.

La decisión del tribunal

El juez Daniel M. Crowley aceptó la solicitud de los abogados de Diesel para desestimar el caso en California el pasado 19 de noviembre, dictaminando que las leyes de ese estado no se aplican porque la supuesta conducta ocurrió en Georgia. El tribunal citó la “presunción contra la extraterritorialidad”, una norma que establece que las leyes de California solo tienen validez dentro del estado.

Aunque el equipo legal de Jonasson argumentó que existía conexión con California, el juez concluyó que las leyes citadas no podían aplicarse a hechos ocurridos fuera de su jurisdicción.

La respuesta de Asta Jonasson

En declaraciones a USA TODAY, Jonasson confirmó que apelará la decisión. Su abogado señaló en un comunicado emitido el 20 de noviembre que el fallo “no se pronunció sobre la veracidad de las alegaciones de la Sra. Jonasson”, sino que se basó en un tecnicismo legal con el que no están de acuerdo.

La demanda incluye acusaciones de agresión sexual, represalias, despido injustificado, supervisión y retención negligentes, además de infligir intencionalmente angustia emocional.

Los señalamientos contra Vin Diesel

Jonasson relató que fue contratada por la productora del actor, llamada One Race, para desempeñar diversas funciones, entre ellas organizar fiestas y acompañarlo a presentaciones cuando no asistía su pareja. Según su testimonio, durante el rodaje de “Rápidos y Furiosos 5” en Atlanta, Diesel la despidió y posteriormente la agredió en una habitación de hotel.

La exasistente asegura que el actor la tocó y la besó a la fuerza, obligándola incluso a presenciar actos sexuales sin su consentimiento. “Cerré los ojos y me disocié, hasta que todo hubiera terminado”, narró en la demanda.

Próximos pasos

Aunque el caso fue desestimado en California, la apelación de Jonasson mantiene abierto el proceso judicial. La situación vuelve a poner a Vin Diesel en el centro de la controversia, mientras su equipo legal guarda silencio ante los señalamientos.