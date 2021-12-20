¿Por qué Waternoose no es un villano en Monsters Inc.?

La película de Pixar Monsters Inc. se ha convertido en una de las películas más populares de los últimos años, pues se encuentra en el gusto de chicos y grandes.

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La cinta llegó a la pantalla grande en 2001; desde ese momento se convirtió en una de las preferidas por millones de personas en todo el mundo.

Recordemos que el filme tiene uno de los finales más hermosos del cine de animación, pues la pequeña Boo se despide de sus grandes compañeros de aventura Sullivan y Mike Wazowski, tras una gran aventura en el mundo de los mounstruos.

Al final, Boo se queda en su habitación y ya no vuelve a ver a sus amigos, quienes la protegieron de ser un experimento en manos de Randall.

No obstante, también está el señor Waternoose, quien es el director de la empresa encargada de asustar a los niños, pero ahora una nueva teoría cambiaría todo lo que creíamos.

El señor Waternoose no sería un villano en la historia

La teoría afirma que en realidad el señor Waternoose siempre tuvo la razón: los niños se dejaron de asustar, por lo que su empresa entró en una severa crisis y tuvo que tomar medidas drásticas para conseguir más energía.

Sullivan y Mike Wazowski lo descubren y cambian el giro de la empresa de sustos a risas, pero qué podría evitar que los niños se dejen de reír.

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Por ello, la teoría Waternoose no era equivocada, pues se tendrían que tomar medidas desesperadas en algún momento para poder mantener la planta funcionando. En realidad no es un villano, sino que sería un visionario que previene el desabasto de energía para Moustropolis, ciudad que quedó en el corazón de quienes han visto una y otra vez la película.

