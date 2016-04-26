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Wilfred: alguien lo tendrá que Consolar #PonleAl7 12:25 am

26 de abril - Cuando Ryan se hace amigo del cartero, genero un poco de celos en Wilfred, y él no suele quedarse de brazos cruzados

póster de Wilfred, la serie

Escrito por: Azteca

póster de Wilfred, la serie

Wilfred se siente traicionado por Ryan cuando decide hacerse amigo del cartero. 

Luego, una Luz Divina hace que Wilfred cambie de actitud, y por medio de esta divertida transformación intenta separar a Ryan de su nuevo amigo. 

  

Finalmente Jenna y Drew regresan de su luna de miel, ¿qué pasará con Wilfred, entonces?

          

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7