Wilfred: alguien lo tendrá que Consolar #PonleAl7 12:25 am
26 de abril - Cuando Ryan se hace amigo del cartero, genero un poco de celos en Wilfred, y él no suele quedarse de brazos cruzados
Wilfred se siente traicionado por Ryan cuando decide hacerse amigo del cartero.
Luego, una Luz Divina hace que Wilfred cambie de actitud, y por medio de esta divertida transformación intenta separar a Ryan de su nuevo amigo.
Finalmente Jenna y Drew regresan de su luna de miel, ¿qué pasará con Wilfred, entonces?
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7