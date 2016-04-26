Wilfred: alguien lo tendrá que Consolar #PonleAl7 12:25 am

Wilfred se siente traicionado por Ryan cuando decide hacerse amigo del cartero.

Luego, una Luz Divina hace que Wilfred cambie de actitud, y por medio de esta divertida transformación intenta separar a Ryan de su nuevo amigo.

Finalmente Jenna y Drew regresan de su luna de miel, ¿qué pasará con Wilfred, entonces?

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7