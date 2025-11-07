Xi’an acoge la ceremonia de establecimiento del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global y el 13º Foro Global de Medios Audiovisuales

El 6 de noviembre, se celebró en Xi'an, provincia de Shaanxi, la ceremonia de establecimiento del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global, junto con la decimotercera edición del Foro Global de Medios Audiovisuales.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari; el presidente de Sri Lanka, Anura Dissanayake; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, enviaron mensajes de felicitación para desear éxito al evento.

Al acto asistieron más de 300 invitados, incluidos responsables de organizaciones internacionales e instituciones mediáticas de 40 países y regiones, así como representantes diplomáticos en China, quienes fueron testigos del anuncio de múltiples logros de cooperación mediática.

El viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Grupo de Medios de China (CMG), Shen Haixiong, señaló en su discurso que el mundo actual ha entrado en una nueva etapa de cambios y transformaciones profundas.

Recordó que el presidente chino Xi Jinping propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global, que responde a las necesidades más urgentes de los países del Sur Global. CMG, afirmó, promueve la creación del Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global con el fin de explorar junto a colegas chinos y extranjeros la responsabilidad de los medios en la gobernanza global.

Sobre esta base, añadió, deben mantener el profesionalismo periodístico, adoptar la innovación tecnológica, construir puentes de diálogo y centrarse en la cooperación para el desarrollo.

En el evento, los invitados lanzaron conjuntamente el Mecanismo de Socios de Medios del Sur Global.

El mecanismo se guía por los principios de "construcción y beneficio conjunto, confianza y asistencia mutua, búsqueda de puntos en común preservando las diferencias y cooperación diversa", con el objetivo de profundizar la cooperación entre los medios del Sur Global y reforzar su voz en el panorama internacional.

Hasta el momento, 528 instituciones mediáticas de 114 países y regiones se han adherido a esta iniciativa.

