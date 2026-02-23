GRATIS: Así puedes ver la película de TERROR que triunfa en Estados Unidos

En los últimos diez años, se ha escuchado mil veces que el cine tradicional está muriendo, pero lo que ocurrió en las taquillas de Estados Unidos y Canadá dice lo contrario. Mark Fischbach, conocido mundialmente como Markiplier, ha logrado lo imposible con su película "Iron Lung", recaudando la impresionante cifra de 18.19 millones de dólares en su primer fin de semana.

Lo que hace que esta noticia sea un terremoto para la industria es que se trata de una producción autofinanciada y autodistribuida. Con un presupuesto de apenas 3 millones de dólares.

¿De qué trata "Iron Lung" y por qué todos hablan de ella?

Basada en el angustiante videojuego independiente de 2022, la película sumerge al espectador en una pesadilla claustrofóbica. Interpretado por el propio Fischbach, la trama sigue a Simon, un convicto obligado a pilotar un submarino destartalado en una luna lejana. El giro terrorífico que ha cautivado a la audiencia es que el océano no es de agua, es de sangre humana, y el mundo tal como lo conocemos ha desaparecido tras un evento apocalíptico conocido como "El Quietud Silenciosa".

Markiplier, nativo de Hawaii, está en su PS4 casi todo el día todos los días, pero no ociosamente. El jugador recorrió América del Norte, firmó contratos por valor de siete cifras y, con el No. 8 Jacksepticeye, lanzó recientemente Cloak, una línea de alta gama para el deporte para los jugadores. Imagen: YouTube

¿Dónde y cómo ver "Iron Lung"?

A diferencia de los grandes estudios que saltan rápido al streaming, Markiplier ha apostado por la experiencia en salas para preservar la atmósfera de tensión. Actualmente, la película se proyecta en más de 3,000 cines de Estados Unidos.

¿Llegará gratis a YouTube?

Aunque el origen de Markiplier es la plataforma de Google, se espera que la película mantenga su exclusividad en cines unas semanas más para maximizar su éxito histórico. Sin embargo, el CEO de YouTube, Neal Mohan, ya ha calificado este logro como "la nueva era de Hollywood", por lo que no se descarta un estreno digital premium o incluso una versión gratuita.

Como señala Paul Dergarabedian de Comscore, "Iron Lung" rompe todas las reglas del marketing tradicional. Sin grandes campañas en televisión, solo con el poder de una comunidad fiel, Markiplier ha abierto la puerta para que otros youtubers y creadores digitales sean tomados en serio por la Academia y los críticos.

