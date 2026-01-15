21 países clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 NO podrán asistir: en EE.UU. les negaron la visa

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, durante los próximos meses, iremos conociendo a los nuevos clasificados vía repechaje para completar los 48 cupos de equipos participantes en el torneo. Sin embargo, Estados Unidos, una de las sedes donde se llevará a cabo la cita mundialista, presentó problemas para los aficionados de algunos países por el tema de ingresos y visados.

Durante la jornada del día miércoles, Donald Trump publicó una lista de 75 países que no podrán obtener visas durante todo el 2026. Sin embargo, el problema recae en que 21 de estas 75 naciones corresponden a equipos que ya se clasificaron al Mundial 2026 o que aún pueden estar presentes mediante el Repechaje Intercontinental o el Repechaje UEFA. Esto podría significar un verdadero problema para los aficionados de dichas selecciones.

21 países participantes del Mundial 2026 podrían tener problemas de visado|Reuters

El problema con los visados dentro de Estados Unidos

Lo cierto es que la suspensión de trámites de visa no se aplicará a los solicitantes del documento no inmigrante, temporales de turismo o de negocios, aunque el endurecimiento de las medidas migratorias representaría un conflicto. En este contexto, el Gobierno de los Estados Unidos informó lo siguiente:

"El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense".

Para presenciar el Mundial 2026, los aficionados deberían solicitar el trámite de la visa de turismo (temporal), por lo que podrían tener más posibilidades de ser considerados, a pesar de que su país se encuentre en esta lista compartida por Donald Trump. No obstante, deberán comenzar con el proceso lo antes posible, principalmente porque se trata de un trámite que puede llevar un tiempo considerable.

Los países clasificados al Mundial 2026 que tendrán problemas de visado