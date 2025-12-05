Los rivales de Estados Unidos en el Grupo D tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA nos dejó grandes emociones, invitados de lujo y enfrentamientos imperdibles para la Fase de Grupos, en donde las selecciones clasificadas al momento ya conocieron su destino y rivales, incluido Estados Unidos, que como uno de los tres anfitriones de la justa veraniega, tendrá complicados enfrentamiento como el de Paraguay o uno de los repechajes europeos.

Así quedó el Grupo D en donde estará la Selección de los Estados Unidos:

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje: Turquía vs Rumania / Eslovaquia vs Kosovo

¿Cuándo comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, comenzará el próximo jueves 11 de junio con un partido de la Selección Mexicana en el Estadio CDMX, mientras que la final será el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York.

¿Cuáles son las figuras a seguir de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de los Estados Unidos que actualmente es dirigida por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien tuvo un inicio de proceso bastante irregular y cuestionado con la Selección de las Barras y las Estrellas, ha enmendado el camino y conseguido resultados impresionantes en sus últimos partidos , además, cuenta con jugadores de gran nivel que prácticamente serán figuras a seguir en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El más destacado es sin duda Christian Pulisic, mediocampista ofensivo que milita en el AC Milan de Italia en la Serie A, compañero de Santiago Gimenez y que actualmente es uno de los referentes del cuadro Rossonero.

Los jugadores a seguir de Estados Unidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en caso de ser convocados:

