Los 4 históricos que reemplazarían a Javier Aguirre en México: dicen que está confirmado

Mientras se habla de que un mexicano que juega mucho en Europa sería descartado por Javier Aguirre, la noticia que sacude a la Selección Nacional de México es que habrá un nuevo cuerpo técnico tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Resulta que el “Vasco” estaría atravesando su últimos meses como entrenador del combinado azteca.

De hecho, dicen que ya está confirmado en un 80% cómo estará conformado el nuevo CT para el próximo proceso mundialista. Pues puertas adentro han asegurado que Rafael Márquez será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Su nombre es uno de los cuatro que estará en el cuerpo técnico.

De acuerdo distintos reportes que trascendieron y lo que han dicho desde puertas adentro, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de México luego del Mundial estará conformada por estos cuatro nombres: Rafa Márquez (DT), Andrés Guardado (auxiliar), Alfredo Talavera (entrenador de porteros) y Vidal Paloma (auxiliar técnico).

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Así como se cree que una de las figuras del Clausura 2026 se perderá el Mundial por una lesión, también se estipula que la Copa del Mundo será el último torneo con Aguirre como entrenador. Sus números hasta ahora son: 26 partidos jugados, 14 victorias, 8 empates, 4 derrotas y 2 títulos (Copa de Oro y Liga de Naciones de la Concacaf).

Rafael Marquez Assistant coach and Kavier Aguirre head coach during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Belgium National Team at Centro de Soldier Field Stadium, on March 30, 2026 in Chicago, Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Confirman que Rafa Márquez reemplazará a Javier Aguirre

Aunque por el momento no está oficializado por un comunicado o en las redes sociales, el director deportivo selecciones nacionales de la federación mexicana de Futbol, Duilio Davino, aseguró que el contrato de Rafa Márquez está firmado, mientras que está confirmado en un 80% su cuerpo técnico para el próximo proceso mundialista que incluirá la Copa Mundial de la FIFA 2030 (Centenario).

“Sí, está firmado y casi un 80% su cuerpo técnico. ¿Andrés Guardado? Es una buena opción, al final me gustaría que lo diga él y no que lo diga yo. Rafa hoy como auxiliar y como entrenador es como era como jugador”, aseguró Davino en Fox. Así, queda claro que el ex Barcelona asumirá las riendas de la Selección Nacional muy pronto.