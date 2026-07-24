Uriel Antuna: cuál es el nivel de estudios del jugador de Pumas UNAM

Uriel Antuna comenzó una nueva etapa en su carrera profesional con Pumas UNAM. El extremo mexicano cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX, la MLS y el futbol europeo, además de haber representado a la Selección Mexicana en distintas competencias internacionales.

Sin embargo, pocos conocen cómo fue su infancia y cuál es su nivel de estudios. El futbol apareció desde muy temprano en la vida del actual jugador universitario y terminó ocupando un lugar central durante sus años de formación.

Cuál es el nivel de estudios de Uriel Antuna

Hasta el momento, no existe información pública confirmada sobre el grado máximo de estudios alcanzado por Antuna. Las biografías oficiales y entrevistas concedidas por el jugador no especifican en qué escuelas cursó la primaria o la secundaria.

Tampoco hay registros confiables que indiquen que el atacante haya estudiado una licenciatura o completado una carrera universitaria. Por esa razón, no es posible asegurar que tenga estudios superiores ni afirmar que abandonó algún nivel educativo.

Uriel Antuna, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

Lo confirmado es que Antuna ingresó a las fuerzas básicas de Santos Laguna durante la edad en la que normalmente se cursa la secundaria. Su formación deportiva comenzó a ocupar buena parte de su rutina desde la adolescencia.

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Así fue la infancia de Uriel Antuna en Durango

Carlos Uriel Antuna Romero nació el 21 de agosto de 1997 en Gómez Palacio, Durango, aunque creció en el Barrio Las Flores de Lerdo. Desde niño mostró interés por el futbol y pasaba gran parte de su tiempo jugando en la calle junto a sus primos y amigos.

Su capacidad para marcar goles hizo que fuera conocido como el “Rey del Barrio”. Diferentes equipos de la zona buscaban contar con él para disputar partidos en las canchas de tierra de Lerdo.

El propio Antuna recordó en una entrevista difundida por la Liga BBVA MX que durante su infancia siempre tenía un balón cerca. También jugaba con trompos y tazos, pero el futbol era la actividad que más disfrutaba.

Uriel Antuna, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

La escuela de futbol donde comenzó Uriel Antuna

A los 10 u 11 años, Antuna se incorporó al Centro de Formación Charly Soccer. Pese a que era denominado escuela, se trataba de un espacio dedicado a la enseñanza del futbol y no de una institución académica.

El centro fue creado por Carlos Escandón en el patio de su casa. El terreno, conocido como “el corralito”, tenía una superficie irregular, con tierra y piedras. Allí entrenaban niños procedentes de barrios y comunidades cercanas.

La llegada de Uriel se produjo de manera inesperada. Escandón había observado a Kevin Antuna, hermano menor del futbolista, y decidió invitarlo. Uriel comenzó a acompañarlo hasta que pidió una oportunidad para sumarse a los entrenamientos.

El salto de Uriel Antuna a las fuerzas básicas de Santos

Después de aproximadamente dos años en Charly Soccer, Antuna disputó la Copa Santos 2011. Su rendimiento llamó la atención del conjunto de Torreón, que posteriormente lo incorporó a sus categorías inferiores.

|Foto: Archivo

El atacante ingresó a la cantera de Santos Laguna en 2012, cuando tenía alrededor de 14 años. Desde ese momento avanzó por las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 hasta llegar al primer equipo.

Antuna debutó profesionalmente con Santos y posteriormente fue adquirido por el City Football Group. Su carrera también incluyó etapas con Groningen, LA Galaxy, Chivas, Cruz Azul y Tigres antes de llegar a Pumas.

Su historia académica permanece en el ámbito privado. En cambio, su formación futbolística está documentada desde las canchas de tierra de Lerdo hasta su consolidación como jugador profesional.