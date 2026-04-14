Edson Álvarez no se rinde: el sueño de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ intacto

En medio de la adversidad, Edson Álvarez demuestra por qué es uno de los referentes del futbol mexicano. El mediocampista atraviesa un momento complicado tras una lesión en el tobillo izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano, pero su mentalidad sigue firme: regresar a las canchas y ganarse un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El jugador del Fenerbahçe sufrió la lesión en febrero pasado durante un partido, lo que lo ha mantenido alejado tanto de su club como de la Selección Mexicana. Sin embargo, los reportes apuntan a que su regreso podría darse el próximo 19 de abril o incluso una semana después, encendiendo la ilusión de verlo de vuelta en el terreno de juego.

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La lesión, un reto que lo hizo más fuerte

Lejos de venirse abajo, Álvarez ha tomado este momento como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

"Han sido meses muy ajetreados para mí, con todo el tema de la lesión, pero siempre lo he pensado: todo lo que pasa en nuestra vida es por algo", aseguró el mediocampista.

"El Machín" dejó claro que este proceso le permitió trabajar en sí mismo, fortaleciendo no solo su físico, sino también su mentalidad. Ahora, cada día lo acerca más a su regreso, con la mira puesta en volver a hacer lo que más le apasiona: jugar al futbol.

"Puedo decir que ya estoy cada vez más cerca de volver a jugar… justamente para poder estar en esa lista final y disputar ese evento tan importante", señaló el futbolista de 28 años, consciente de que el tiempo apremia de cara a la la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El justa en casa, una motivación extra

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será especial para México, con partidos en sedes como el Estadio Banorte y Guadalajara, y Álvarez no pierde de vista lo que significa jugar con el apoyo de la afición. Para él, la energía de la gente puede marcar diferencia dentro del campo.

"La afición es como nuestro jugador número 12 y el más importante", afirmó, resaltando el peso que tendrá el respaldo del público en un torneo de esta magnitud.

Con un formato ampliado a 48 selecciones, el reto de trascender sigue vigente para México. Álvarez mantiene un discurso mesurado, pero lleno de ambición: ir partido a partido y pelear por llegar a instancias finales. A pesar de su ausencia en los recientes duelos ante Portugal y Bélgica, el mediocampista se mostró optimista por el nivel de sus compañeros, destacando la mentalidad ganadora del grupo.

Si logra recuperarse a tiempo y entra en la lista final de Javier Aguirre, Álvarez podría disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA 2026™ consecutiva, consolidándose como uno de los líderes de una generación que sueña en grande y quiere hacer historia en casa.

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