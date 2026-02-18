¡NO TE PIERDAS la Semana 1 de la MLS! Los horarios de TODOS LOS JUEGOS de la jornada

La espera terminó y la temporada 2026 de la Major League Soccer levanta el telón con una Semana 1 cargada de expectativas, historias cruzadas y figuras internacionales que prometen encender los estadios. La agenda completa confirma que el fútbol en Estados Unidos sigue creciendo en espectáculo, audiencia y talento, con partidos que marcarán el ritmo del torneo desde el primer fin de semana.

El foco principal estará en Los Ángeles, donde el enfrentamiento entre LAFC y Inter Miami CF se roba los reflectores por el posible regreso a escena de Lionel Messi considerado entre los jugadores latinos a seguir, quien llega entre dudas físicas tras recuperarse de molestias musculares. La expectativa es máxima, no solo por el impacto mediático, sino por lo que representa el choque entre dos aspirantes al título.

¿Qué partidos y horarios destacan en la agenda MLS Semana 1 en Estados Unidos?

La jornada inaugural presenta enfrentamientos atractivos en distintas ciudades, confirmando el alcance nacional de la liga. En la capital, D.C. United recibirá a Philadelphia Union en un duelo con tintes emocionales, mientras que en Texas la atención estará puesta en Austin FC ante Minnesota United, con la incógnita sobre la posible aparición de James Rodríguez.

Sin embargo, el duelo en Los Ángeles concentra la conversación por el nivel de talento en cancha y el contexto competitivo. Además del posible protagonismo de Messi, el partido también genera expectativa por el estilo ofensivo de ambos equipos y su peso en la Conferencia Oeste.

El impacto del LAFC vs Inter Miami en el arranque de la MLS 2026

El encuentro no solo es atractivo por nombres propios, sino por lo que representa para el torneo: un termómetro del nivel competitivo y del estado físico de las grandes figuras. La MLS apuesta a iniciar la temporada con un espectáculo de alto perfil que capture la atención del público latino en Estados Unidos y refuerce su crecimiento global.

La combinación de estrellas internacionales, estadios llenos y rivalidades emergentes convierte esta primera semana en un punto de partida ideal para una campaña que promete emociones desde el arranque.

Para los aficionados, este partido será una referencia temprana sobre el verdadero potencial de ambos clubes y un adelanto de lo que podría verse en instancias decisivas más adelante en el calendario.

El partido entre LAFC e Inter Miami se jugará el sábado 21 de febrero de 2026 en el Los Ángeles Memorial Coliseum a las 8:30 PM CT, 9:30 PM ET y 6:30 PM PT, horario ideal para seguir el inicio de la MLS en todo Estados Unidos.

Some 🔥 duos across the league this season. 🫂



Which is the best? 🤔 pic.twitter.com/XHB1TkpKUq — Major League Soccer (@MLS) February 17, 2026

Horarios de todos los juegos de la Semana 1 de la MLS

Sábado 21 de febrero de 2026

St. Louis CITY SC vs Charlotte FC

CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM

FC Cincinnati vs Atlanta United FC

CT 3:45 PM | ET 4:45 PM | PT 1:45 PM

D.C. United vs Philadelphia Union

CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Orlando City SC vs New York Red Bulls

CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Vancouver Whitecaps FC vs Real Salt Lake

CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Austin FC vs Minnesota United FC

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

FC Dallas vs Toronto FC

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Nashville SC vs New England Revolution

CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Los Angeles FC vs Inter Miami CF

CT 8:30 PM | ET 9:30 PM | PT 6:30 PM

Portland Timbers vs Columbus Crew

CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

San Diego FC vs CF Montreal

CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

San José Earthquakes vs Sporting Kansas City

CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

Domingo 22 de febrero de 2026

LA Galaxy vs New York City FC

CT 6:00 PM | ET 7:00 PM | PT 4:00 PM

Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

CT 8:15 PM | ET 9:15 PM | PT 6:15 PM