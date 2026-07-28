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Agenda oficial de mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ver transmisión EN VIVO y GRATIS

Cuarto día de acciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde los atletas mexicanos buscarán subirse al podio

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Escrito por: Fernando Campos

Cuarto día de acciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde los atletas mexicanos buscarán subirse al podio en diferentes deportes martes 28 de julio e incrementar el número de preseas y consolidarse en el primer puesto del medallero.

Los mexicanos en acción este martes 28 de julio:

  • Arquería 
  • Bádminton
  • Básquetbol
  • Boliche
  • Clavados
  • Ciclismo de pista
  • Esquí acuático
  • Gimnasia rítmica
  • Gimnasia de trampolín
  • Golf
  • Hockey sobre pasto
  • Judo
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Tiro
  • Sóftbol
  • Patinaje de velocidad
  • Surf
  • Natación
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Voleibol playa
  • Voleibol
  • Esqui aquático

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Luego de cuatro días de actividad oficial, la Delegación Mexicana domina el medallero con 74 medallas en totales, 28 preseas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. En el segundo puesto se encuentra Colombia con 46 preseas (16 oro, 19 plata, 11 bronce), seguido por Cuba que ha cosechado 32 medallas (10 oro, 7 plata, 15 bronce).

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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