Agenda oficial de mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ver transmisión EN VIVO y GRATIS
Cuarto día de acciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde los atletas mexicanos buscarán subirse al podio
Cuarto día de acciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde los atletas mexicanos buscarán subirse al podio en diferentes deportes martes 28 de julio e incrementar el número de preseas y consolidarse en el primer puesto del medallero.
Los mexicanos en acción este martes 28 de julio:
- Arquería
- Bádminton
- Básquetbol
- Boliche
- Clavados
- Ciclismo de pista
- Esquí acuático
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia de trampolín
- Golf
- Hockey sobre pasto
- Judo
- Ráquetbol
- Remo
- Tiro
- Sóftbol
- Patinaje de velocidad
- Surf
- Natación
- Taekwondo
- Tenis
- Voleibol playa
- Voleibol
- Esqui aquático
Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Luego de cuatro días de actividad oficial, la Delegación Mexicana domina el medallero con 74 medallas en totales, 28 preseas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. En el segundo puesto se encuentra Colombia con 46 preseas (16 oro, 19 plata, 11 bronce), seguido por Cuba que ha cosechado 32 medallas (10 oro, 7 plata, 15 bronce).
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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.