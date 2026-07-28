Agenda oficial de mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ver transmisión EN VIVO y GRATIS

Cuarto día de acciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde los atletas mexicanos buscarán subirse al podio en diferentes deportes martes 28 de julio e incrementar el número de preseas y consolidarse en el primer puesto del medallero.

Los mexicanos en acción este martes 28 de julio:



Arquería

Bádminton

Básquetbol

Boliche

Clavados

Ciclismo de pista

Esquí acuático

Gimnasia rítmica

Gimnasia de trampolín

Golf

Hockey sobre pasto

Judo

Ráquetbol

Remo

Tiro

Sóftbol

Patinaje de velocidad

Surf

Natación

Taekwondo

Tenis

Voleibol playa

Voleibol

Esqui aquático

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Luego de cuatro días de actividad oficial, la Delegación Mexicana domina el medallero con 74 medallas en totales, 28 preseas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. En el segundo puesto se encuentra Colombia con 46 preseas (16 oro, 19 plata, 11 bronce), seguido por Cuba que ha cosechado 32 medallas (10 oro, 7 plata, 15 bronce).

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

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