La agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy martes 28 de julio
Las acciones de la Delegación de México de este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Las acciones de la Delegación de México de este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los atletas mexicanos buscarán aumentar el número de preseas.
La Agenda de transmisión de este martes 28 de julio es:
14:00 a 15:00 - Gimnasia trampolín (donde se definen las medallas en Individual femenil y varonil, Sincronización femenil y varonil, y Sincronizado mixto.
15:00 a 16:00 - Taekwondo (Kyorugui masculino (-87kg), masculino (+87kg), femenil (-73kg), femenil (+73kg), equipos mixtos)
16:00 a 17:00 - Natación (50 metros estilo libre femenil y varonil)
Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Luego de cuatro días de actividad oficial, la Delegación Mexicana domina el medallero con 74 medallas en totales, 28 preseas de oro, 23 de plata y 23 de bronce. En el segundo puesto se encuentra Colombia con 46 preseas (16 oro, 19 plata, 11 bronce), seguido por Cuba que ha cosechado 32 medallas (10 oro, 7 plata, 15 bronce).
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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.