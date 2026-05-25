ALERTA: Lionel Messi podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras fuerte lesión en la MLS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría perder a una de sus máximas figuras, luego de que Lionel Messi saliera lesionado en la segunda mitad del partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union disputado este domingo 24 de mayo y pone en alerta a la Selección Argentina.

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Lionel Messi salió lesionado en el segundo tiempo del partido de Inter Miami

Lionel Messi pidió el cambio en el segundo tiempo del partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union de la MLS luego de sentir una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo.

El delantero argentino abandonó la cancha al minuto 73 dejando su lugar a Mateo Silvetti y se dirigió directamente al vestidor para ser atendido debido a las molestias presentadas.

Esta lesión pone en alerta el entorno de la Selección Argentina ya que solo faltan menos de 20 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde Messi y la Albiceleste defenderán su título obtenido en Qatar 2022.

Messi en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union|Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Selección de Argentina debutará en la justa mundialista el próximo 16 de junio ante Argelia y enfrentará también a Austria y Jordania en el Grupo J.

Previamente se enfrentará a Honduras e Islandia en compromisos amistosos antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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