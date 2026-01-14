¿Estás de acuerdo? Este sería el 11 ideal de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quedan menos de seis meses para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience y la Selección Mexicana tiene expectativas de llegar lejos, sobre todo por ser uno de los anfitriones del torneo. A estas alturas, ya es posible analizar el posible equipo que Javier Aguirre plasmará como titular durante la competición, teniendo en cuenta los jugadores que están disponibles en estos momentos .

El once inicial de México para el Mundial 2026

Comenzando por la portería, todo parece indicar que Luis Ángel Malagón se hará cargo de defender los tres palos de la Selección Mexicana. El guardameta del América suele ser el portero predilecto por el ‘Vasco’ Aguirre y, de no sufrir una bajada de nivel considerable, es muy probable que arranque el torneo como titular. Sin embargo, Raúl Rangel acecha por una posibilidad .

Luis Malagón sería el portero titular de México|Instagram @miseleccionmx

Los laterales probablemente estén compuestos por Jesús Gallardo, de Toluca, por izquierda, mientras que Israel Reyes tiene muchas probabilidades de ocupar la banda derecha. La zaga central de México luce muy sólida con el diario del viernes: César Montes, de extensa experiencia en el futbol europeo, y Johan Vásquez, capitán y sólido defensa del Genoa de Italia.

El pivote defensivo de este equipo sería Edson Álvarez, quien se ha hecho un lugar en la nómina titular del Fenerbahçe. Lo acompañarían Marcel Ruiz, de Toluca, por un lado, y Gilberto Mora, la gran sensación del combinado nacional con solamente 17 años de edad. También surgen opciones interesantes como Álvaro Fidalgo u Orbelín Pineda.

Gilberto Mora, jugador de Xolos

Finalmente, la delantera estaría compuesta por Alexis Vega como extremo por izquierda, Raúl Jiménez corre con mayor ventaja para ser el delantero centro del equipo nacional y, el sitio con más dudas, Roberto Alvarado podría iniciar como extremo por derecha. Sin embargo, aquí México tiene un gran abanico de opciones como Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Hirving Lozano, entre otros.

Los 11 probables titulares de México para el Mundial 2026 (lista)

Portero: Luis Ángel Malagón (América)

Defensas: Israel Reyes (América), César Montes (Dinamo Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Marcel Ruiz (Toluca), Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Vega (Toluca)

El XI inicial de la selección mexicana 🇲🇽 para la Copa del Mundo, proyectado por BR Football.



Tomando en cuenta lo que ha trabajado Aguirre, puede haber dudas en el arco y el extremo derecho, pero en general me parece una predicción realista. pic.twitter.com/WPW9rzKK0A — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) January 14, 2026

La fecha del debut de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial, partido donde enfrentará a Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A. El duelo está estipulado para el día 11 de junio y se llevará a cabo en el Estadio Banorte a las 13:00 horas (tiempo Centro de México). A su vez, México compartirá zona con Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA 4 (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda).