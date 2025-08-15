deportes
¡Allan Saint-Maximin ya probó los tacos en México! Así reaccionó y dijo si en serio le gustaron o no

El futbolista francés, Allan Saint-Maximin, ya probó el manjar de los dioses de México y su reacción fue épica, ya que nadie se lo esperaba

José Alejandro
Allan Saint-Maximin fue bien recibido por el América, caso contrario a su antiguo club donde lo odian . El francés ya fue presentado en las redes sociales e incluso ya se le vio entrenando, pero lo que llamó la atención de los aficionados no fue su llegada a México, sino su reacción al probar los tacos. ¿Le gustaron?

El conjunto de Coapa compartió un video en sus redes sociales donde se ve a su flamante refuerzo probar el manjar de los dioses por primera vez. Maximin, que vale 13 millones, pero que en realidad no ha ganado ningún título, dio una respuesta que pocos esperaban, ya que para su paladar estaban muy picantes.

Allan Saint-Maximin
@st_maximin
Allan Saint-Maximin sorprendió a todos al declarar que le gustaron los tacos tras degustarlos por primera vez en México

Está muy picante. ¡Ah cabrón!”, fue la reacción del delantero tras darle la primera mordida al taco, que por el momento se desconoce de qué era. Mientras el francés sufría por la salsa, de fondo se escuchan risas de quien lo acompañaban.

El refuerzo bomba del América siguió degustando de su taco pese a lo enchilado que estaba, ya que declaró que “están muy buenos, me gustaron mucho. Muy picantes, pero en mi país el picante está bien”, dijo antes de que finalizara el video.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con el América?

Allan Saint-Maximin causó gran revuelo tras su llegada al futbol mexicano, pues el América desembolsó alrededor de 12 millones de dólares (224.7 millones de pesos) por él. Debido a lo anterior surgió la duda de cuándo debutará en la Liga BBVA MX.

El francés podría aparecer en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por primera vez en el futbol mexicano el 30 de agosto en el duelo de América contra Pachuca, según información de varios medios afines al América. No obstante, el entrenador André Jardine declaró que prefiere darle tiempo para que se adapte.

El técnico de las Águilas detalló que el delantero debutará depende cómo se sienta en los entrenamientos y su adaptación a la altura de la Ciudad de México (CDMX) que es de 2,240 metros sobre el nivel del mar y que en la mayoría de los casos llega a afectar a los futbolistas extranjeros.

Club América
