¿Andrés Guardado podría jugar en el México vs Arabia Saudita en Qatar 2022?

De cara al duelo entre México y Arabia Saudita, Andrés Guardado, capitán de la Selección Azteca, habló en conferencia de prensa y destacó la actitud que tienen para buscar los tres puntos ante los asiáticos, además de despejar las dudas sobre si estará o no listo para el encuentro.

El 'Principito' aseguró que se van a aferrar a las posibilidades que tengan de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, además de despejar las dudas de si podrá o no estar listo para el partido que se disputará el próximo miércoles 30 de noviembre, el último para ellos en la fase de grupos.

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Andrés Guardado está bien físicamente

En la conferencia de prensa, previa al encuentro entre México y Arabia Saudita, Guardado aseguró que tienen la confianza en que pueden sumar tres puntos, y lo intentaran hasta el final. Cabe recordar que el combinado azteca necesita ganar sí o sí el encuentro, pero mientras más goles meta, menos dependerá de los otros equipos.

En la misma línea, Andrés Guardado dijo que físicamente se encuentra bien y más allá de que salió lesionado del encuentro ante la Albiceleste, está a disposición de Gerardo Martino. "Fisicamente estoy bien, desgraciadamente tuve un golpe contra Argentina, que no pude continuar, pero estoy bastante bien y estoy a disposición del Tata para lo que él decida", declaró.

La posible baja de Andrés Guardado

Anteriormente, David Medrano había adelantado que la baja de Guardado sería por 10 días, por lo que no podría volver hasta los Cuartos de Final, en caso de que la Selección Mexicana lograra llegar a dicha instancia.

De igual manera, dependerá de Gerardo Martino si juega o no. El 'Tata' lo había puesto como titular ante Argentina y tras su salida, se notó la ausencia del mediocampista del Betis.

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