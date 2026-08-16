Es argentino, juega con Lionel Messi, pero puede representar a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha incorporado una nueva forma de captar talentos pensando a futuro: ir en busca de futbolista con doble o hasta triple nacionalidad. Esta modalidad ha llevado a que ciertos aficionados consideren a México como la Francia del continente americano. En este contexto, un futbolista argentino podría representar al seleccionado mexicano en un futuro no muy lejano.

Rocco Ríos Novo, portero del Inter Miami y que es compañero de Lionel Messi, nació en Estados Unidos, pero también puede representar a México y a Argentina. El joven de 24 de años tiene ascendencia argentina por su madre, pero también cuenta son sangre mexicana por su padre. Si bien es cierto que puede representar a tres selecciones distintas, desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) buscan convencer al guardameta.

¿Rocco Ríos Novo a la Selección Mexicana?

Diversos reportes señalan que la FMF está siguiendo de cerca la situación del arquero del Inter Miami, ya que están buscando ampliar el grupo de jugadores elegibles para la Selección Mexicana. Sin embargo, los directivos del seleccionado nacional deberán tratar de convencer a Rocco ya que cuenta con la posibilidad de representar tanto a Estados Unidos como a Argentina.

Rocco Ríos Novo, portero del Inter Miami|Crédito: @InterMiamiCF / X

La información señala que Ríos Novo ya tuvo pláticas con Mauricio Pochettino, entrenador del USMNT, previo al inicio del Mundial 2026. Cabe señalar que el portero también representó a Argentina en categorías menores y en una entrevista para la UADE confesó que fue la selección que le dio la confianza y la oportunidad desde un principio. Por esta razón, la Selección Mexicana deberá cambiar su parecer para sumarlo al equipo nacional.

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Quién es Rocco Ríos Novo, el argentino que busca sumar México

Rocco Ríos Novo nació el 4 de junio de 2002 en Los Ángeles, California. Sin embargo, se mudó a Argentina desde pequeño y comenzó su formación en las categorías inferiores de Lanús cuando tenía apenas seis años. Su carrera profesional transcurrió principalmente en Estados Unidos, donde defendió las camisetas de Atlanta United, Phoenix Rising e Inter Miami.

Rocco Ríos Novo, guardameta del Inter Miami|Crédito: @InterMiamiCF / X

El portero fue campeón de la USL Championship con Phoenix Rising en 2023 y elegido como el MVP de la final tras destacarse en la tanda de penales. En 2025 llegó al Inter Miami, se ganó la titularidad durante la recta final de la temporada y fue una pieza importante en la conquista de la MLS Cup. Su rendimiento llevó al conjunto de Florida a comprar su ficha y entregarle un contrato hasta la temporada 2028-29.

A nivel internacional, Ríos Novo representó a Argentina en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-23. Incluso fue campeón del Sudamericano Sub-17 de 2019. No obstante, nunca disputó un partido con la selección mayor, por lo que todavía puede representar a México. Para concretarlo, la FMF deberá convencer al guardameta y posteriormente solicitar ante la FIFA su cambio de asociación.