Por qué la Selección Mexicana es considerada la nueva Francia del continente americano

La Selección Mexicana traza su camino para el Mundial 2030 mediante un proyecto concreto. Si bien para muchos aficionados el objetivo de México se encuentra en otras competencias como los Juegos Olímpicos, en la FMF han apostado por una peculiar estrategia que ya se le cataloga como la nueva Francia del continente americano.

Y es que bajo las divisiones inferiores y el primer equipo, la Selección Mexicana ha apostado por la captación de talento naturalizado y de doble nacionalidad para fortalecer su plantel. El caso más destacado es el de Julián Quiñones, quien se lució en la última justa mundialista. Sin embargo, hay joyas de gran talento que comienzan a llamar la atención y no son tan conocidas.

Julián Quiñones es uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana

|Crédito: @miseleccionmx / X

¿La nueva Francia? Cuáles son las nuevas joyas mexicanas que hay que seguir de cerca

Willian Lodmell es un portero nacido en México que cuenta también con la nacionalidad portuguesa y estadounidense. A pesar de formarse actualmente en las inferiores de Estados Unidos, el joven portero de 18 años captó la atención de la Selección Mexicana luego de comenzar a brillar en las inferiores del Sporting Club de Lisboa.

Otro jugador de doble nacionalidad pero que sí representa actualmente a la Selección Mexicana es Sebastián Mattei, un joven italiano de 16 años que se encuentra en la cantera de la AS Roma. Por lo que Mattei es junto a Matteo Zanacca, jugador del AC Milán, los jugadores italo-mexicanos que comienzan a llamar la atención en las inferiores de México.

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Otros jugadores nacidos fuera de México que apuntan a la Selección Mexicana

Andrés Lillini, director de Selecciones Menores, decidió captar el talento mexicano fuera del país. Contando con la llegada de jugadores interesantes como lo fue la convocatoria de Robert Oliveras, nacido en España pero de ascendencia mexicana que radica actualmente en las inferiores del FC Barcelona.

Robert Oliveras es canterano del Barcelona y de nacionalidad española, pero se declinó por representar a México|X

Un jugador que causó revuelo en su momento es el caso de Matheus Reis, quien nació en México pero se formó en Brasil debido a la nacionalidad de sus padres. Siendo una de las joyas que el Fluminense blindó con una cláusula de rescisión que ronda los 50 millones de euros.