Benfica vs Real Madrid: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS del partido de la CHAMPIONS LEAGUE

La UEFA Champions League llega a su última jornada con un partido que se siente como una final anticipada. Benfica recibe al Real Madrid en el Estadio da Luz, un escenario que suele amplificar la presión y donde no existen los partidos tranquilos. Para el conjunto merengue, el objetivo es cerrar la fase de grupos con autoridad y asegurar su boleto directo a los octavos de final. Para las Águilas, el margen es inexistente: ganar o despedirse de Europa.

Más allá de los puntos, el contexto lo vuelve especial. En el banquillo del Benfica está José Mourinho, un viejo conocido del madridismo, frente a Álvaro Arbeloa, uno de sus ex dirigidos. Un cruce con historia, cuentas pendientes y consecuencias reales.

¿Qué necesita el Real Madrid para clasificar sin depender de nadie?

El Real Madrid llega a Lisboa con 15 puntos y una diferencia de goles sólida. Un empate le basta para alcanzar los 16 puntos y asegurar su pase directo a los octavos de final de la Champions League, evitando el desgaste de los playoffs.

Los blancos vienen de una goleada convincente ante Mónaco y de una victoria importante en LaLiga, aunque sus actuaciones como visitante en Europa han dejado dudas. Las ausencias defensivas obligan a Arbeloa a ajustar, pero la jerarquía ofensiva de Mbappé, Vinícius y Bellingham marca diferencia en partidos de alta tensión.

Para el Madrid, el reto no es solo clasificar, sino enviar un mensaje: cerrar fuerte y llegar a la fase decisiva con autoridad continental.

Benfica de Mourinho: ganar o quedar fuera de Europa

La situación del Benfica es límite. Ubicado fuera de los puestos de clasificación, solo una victoria le permite seguir con vida en competiciones europeas. El Estadio da Luz será su principal aliado: el equipo portugués ha sido fuerte como local y suele elevar su intensidad en noches grandes.

Mourinho sabe que este tipo de partidos definen proyectos. El Benfica viene de un triunfo contundente en la liga local, pero arrastra inconsistencias en Champions. La presión es total y el margen de error, nulo.

El choque de estilos promete un partido intenso, táctico y emocional, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Benfica vs Real Madrid: fecha, hora para los Estados Unidos

La Champions no perdona. Para el Real Madrid es cerrar el trámite con jerarquía. Para el Benfica, es sobrevivir. En Lisboa, el destino europeo de ambos se escribe en 90 minutos.



Fecha: Miércoles 27 de enero

Estadio: Estadio da Luz, Lisboa

Horarios en Estados Unidos:



Este (ET): 3:00 p.m.

Centro (CT): 2:00 p.m.

Pacífico (PT): 12:00 p.m.