Andy Ruiz visita la Casa Del Boxeo

El boxeador mexicano, Andy Ruíz Jr., visitó las instalaciones de Tv Azteca para platicar sobre su carrera, su presente y sus próximas peleas. Eduardo Lamazón, César Castro y Rodolfo Vargas recibieron en “La Casa del Boxeo” al primer campeón mexicano de pesos pesados.

El Box Azteca Team charló a detalle de su futuro y de la revancha ante Anthony Joshua, dónde asegura que siguen las pláticas para decidir la sede de la pelea, ya que pondrá sus condiciones.

Según Rodolfo Vargas mencionó que el promotor Eddie Hearn tiene los derechos para la pelea. Todo parece indicar que sería para el 7 de diciembre en una sede por definir, que Andy no está tan convencido que la pelea sea en Arabia Saudita.

“Ahorita estamos en negociaciones. Mi equipo está hablando con el equipo de Eddie Hearn, pero sí va a ser palea en diciembre, en diciembre 7. Si es allá, va ver allá, nomás tengo que entrenar duro para ganar la pelea.”, mencionó Andy.

Los miembros del Box Azteca Team aseguran que es momento que debe aprovechar Andy Ruíz Jr., ya que fue un momento sorpresivo el 1ro de junio porque nadie pensaba que sería el campeón mundial de los pesos completos y aunque tenía firmada la revancha las condiciones deben de cambiar y debe hacerse justicia lo que ahora representa como campeón del mundo.

“A mí me gustaría que la pelea fuera en Nueva York, donde peleé, donde hice historia. Le doy chance ahí en Nueva York, me gustaría ahí, asegura el boxeador azteca.

El campeón mexicano se mostró contento todo el tiempo atendiendo a la gente que se acercó a conocerlo en las instalaciones de Tv Azteca.

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