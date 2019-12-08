¡Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete noquea a ‘Panchito’ Horta y retiene el título supergallo!

El boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete cumplió su promesa y noqueó en cuatro rounds a Francisco “Panchito” Horta para lograr la cuarta defensa del título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)

En el pleito estelar de la función disputada en el Auditorio GNP, Navarrete se impuso por nocaut técnico en el cuarto asalto para quedarse con el triunfo contundente, lo que lo confirma como un sólido campeón del mundo.

A un día de cumplir su primer año como campeón mundial, el "Vaquero" volvió a demostrar su poder de puños para lograr su cuarto nocaut en fila, todas defensas titulares y en apenas siete meses.

Después del round de estudio, los golpes de poder del “Vaquero” empezaron a mermar al campechano, quien fue víctima de volados. Lo llevó contra las cuerdas y lo sacudió antes de irse al descanso.

Aunque Horta trató de responder, el castigo y poder de Navarrete fueron mucho para el retador, quien recibió todo tipo de golpes del sólido campeón, hasta que el réferi detuvo la pelea; el “Vaquero” festejó y Horta se fue en camilla.

Con este resultado, el de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, mejoró su récord a 30-1, 26 por la vía del nocaut, mientras Horta se quedó con marca de 20-4-1, 10 por la vía del cloroformo.

Así cierra Navarrete un año inolvidable, en espera de unificar su título el próximo año con rivales como Rey Vargas, Brandon Figueroa o Daniel Román, o buscar nuevos retos en la división pluma.

Por su parte, el filipino Jerwin Ancajas defendió su título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tras vencer por nocaut técnico al 1:53 minutos del sexto round al chileno Miguel González.

Un upper en el sexto rollo marcó el camino para la victoria del asiático, quien se lanzó como una fiera sobre su presa, hasta que obligó a la intervención del tercero sobre la superficie para quedarse con la victoria y enfilarse a una posible pelea unificatoria con el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada.

En una pelea de corte femenil, la local Gabriela “Bonita” Sánchez venció por decisión dividida a Silvia “Guerrerita” Torres con puntuaciones 77-76, 77-75 y 75-78, luego de ocho asaltos en minimosca.

