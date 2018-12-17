Munguia expondrá su campeonato ante peligroso boxeador japonés

El peleador mexicano Jaime Munguía expondrá su título de la categoría superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el duelo que sostendrá con el japonés Takeshi Inoue.

“Estoy agradecido y contento con la manera en que se llevó mi carrera en 2018, pero ahora estoy más hambriento y emocionado que nunca", dijo Munguía.

Manifestó que su objetivo es el de enfrentar a los mejores en la categoría y que el nipón Inoue es un rival que le exigirá al máximo.

“Quiero probarme ante los mejores. Takeshi Inoue es un guerrero. Los peleadores japoneses siempre dejan todo arriba del cuadrilátero, e Inoue no es la excepción. Su estilo se acoplará al mío para una gran pelea. Voy a dar un espectáculo para todos mis aficionados, y gracias de nuevo por su apoyo", aseguró.

Por su parte Óscar de la Hoya, presidente y jefe ejecutivo de Golden Boy Promotions, destacó el crecimiento que ha tenido Munguía (31-0, 26 KO's), que lo ha llevado a estelarizar esta función que se llevará a cabo el 26 de enero en el Toyota Center de Houston, Texas.

“La popularidad de Jaime Munguía se incrementó cuando estelarizó tres de nuestras funciones el año pasado, y solamente se convertirá en una estrella más grande”, indicó.

Así mismo, destacó la asociación con la empresa DAZN para transmitir las mejores peleas del año con los pugilistas más importantes de la actualidad.

“Nuestra nueva asociación con DAZN es innovadora en esta nueva etapa del boxeo y transmisión de deportes; los aficionados suscritos a DAZN constantemente recibirán acción de nivel alto por un precio accesible y único”, sentenció

Ya quedó confirmado!

Nos vemos Huston Texas 26 de enero!#vamoscontodo 💪💪 https://t.co/QpWKGzIp7y — Jaime Munguia (@jaimemunguia15) December 16, 2018

Notimex.