Óscar Valdez y Jason Sánchez libran báscula en EUA

Reno, EUA.- Sin problemas en la báscula, el boxeador mexicano Óscar Valdez se declaró listo para realizar la sexta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el estadunidense Jason Sánchez.

Ambos pugilistas lucieron físicos bien trabajados para su pelea pactada a 12 rounds y que se realizará en el Reno-Sparks Convention Center de Reno, Nevada, en duelo que será entre deportistas invictos.

Óscar Valdez, de Nogales, Sonora, y con récord de 25-0, 20 por la vía rápida, registró peso de 125.4 libras, abajo del límite de la división que es de 126, quien ya cuenta las horas para dar una exhibición más de su poderío en el cuadrilátero.

Por su parte, Sánchez (14-0, 7 nocauts) marcó 124.8 libras, más de una libra por debajo de la división y en condiciones para retar al monarca, consciente de que es la gran oportunidad de su carrera y que no piensa desaprovechar.

Esta será la sexta defensa de Óscar Valdez y la segunda vez en que el entrenador Eddy Reynoso estará en su esquina, en espera de mostrar el mismo estilo aguerrido que lo ha caracterizado, pero también lucir a la hora de defenderse.

Para el choque coestelar de la función, se medirán el estadunidense Gabriel Flores Jr. y el mexicano Salvador Briceño, a ocho asaltos en peso ligero y sin problemas en la romana, con registros de 132.8 y 132.2 libras, de manera respectiva, más de dos por debajo del límite que es de 135.

La Casa del Boxeo te recibirá con una gran pelea, Óscar Valdez vs Jason Sánchez | Sábado 10:30 pm | Azteca 7