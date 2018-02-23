Por honor y gloria, ‘Gallo’ Estrada

Santa Mónica, California.- El mexicano Juan Francisco ¨Gallo¨ Estrada dijo hoy que el sábado ante el campeón mundial SupermoscaSor Rungvisai solo tiene en la menta ganar o ganar por ¨honor y gloria¨ en la conferencia de prensa final de la esperada función boxística Superfly 2 donde estuvieron todos los peleadores que verán acción.

Es una función conformada por boxeadores de hasta 9 países diferentes que presenta Tom Loeffler´s 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer se realizará este sábado 24 de febrero en el Forum de Inglewood y será televisada en México Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá.

En el combate estelar de SUPERFLY 2 el monarca Supermosca del WBC SRISAKET SOR RUNGVISAI, (43-4-1, 39 KO’s) de Si Sa Ket, Tailandia, expondrá su corona por segunda ocasión en un combate pactado a 12 giros ante el clasificado mundial número uno JUAN FRANCISCO “El Gallo” ESTRADA, (36-2, 25 KO’s) de Puerto Peñasco Sonora, México.

¨Muy motivado, ansioso, quiero el título mundial Supermosca del Consejo, el sábado tengo que ganar o ganar, es por honor y gloria¨ expresó muy seguro en su participación en la conferencia el sonorense Estrada, quien el próximo sábado cumple aniversario de fallecida su mamá.

Agregó que lleva varios años lidiando con lesiones que le han impedido llevar una constancia en los grandes niveles, pero ahora esta 100 por sano.

¨Las lesiones quedaron atrás, estoy sano, bien preparado y motivado para este combate y ser el top ten mundial¨ añadió Juan Francisco, quien es entrenado por Alfredo Caballero y su gran equipo multidisciplinario y el médico de cabecera del ¨Gallo¨, el dr Ricardo Monreal

En otra pelea titular el cuatro veces campeón mundial en dos divisiones BRIAN “The Hawaiian Punch” VILORIA, (38-5, 22 KO’s) de Waipahu, Hawái se enfrentará al clasificado mundial #1 ARTEM DALAKIAN, (15-0, 11 KO’s), de Dniepropetrovsk, Ucrania por el campeonato mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está vacante.

El gran prospecto mexicoamericano de promociones Zanfer Pedro ¨Little Pete¨ Duran esta listo para su esperada actuación este sábado en la histórica cartelera Syperly 2.

¨Little Pete¨ Durán (16-0, 12 kos) tendrá otra prueba al enfrentarse al experimentado tijuanense Enrique ¨Torito¨ Tinoco (16-5-3, 12 kos) en lo que será un duelo de noqueadores en peso Superpluma.

Te puede interesar: Pantera Nery entrenó ante la prensa