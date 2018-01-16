Valdez defenderá su título ante Scott Quigg

CARSON, CALIFORNIA.– El invicto campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Óscar Valdez, comenzará el tercer año de su reinado de campeonato defendiendo su título ante el excampeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Scott Quigg.

Para Valdez (23-0, 19 KO’s), de Nogales, México, será la cuarta defensa de su cinturón tras haberlo ganado en el 2016. Quigg (34-1-2, 25 KO’s), de Lancashire, Inglaterra, estará realizando su debut en los Estados Unidos. La pelea de campeonato mundial se celebrará el próximo 10 de marzo en el StubHub Center de Carson, California.

“Sé que mi defensa titular del 10 de marzo ante Scott Quigg será una muy divertida y del agrado de los fans porque nuestros estilos se combinan perfectamente para dar una guerra. Como de costumbre, el 10 de marzo, lo dejaré todo en el ring en el StubHub Center, para demostrarle a todos que soy uno de los mejores peso pluma del mundo”, dijo Valdez.

“Esta es una pelea que realmente no puedo esperar. Es una gran pelea. Tengo mucho respeto por Oscar y su equipo. En el pasado hemos estado juntos en el gimnasio, ayudándonos para prepararnos para otras peleas. Ellos son buenas personas. He estado entrenando por cuatro semanas y acabo de llegar al gimnasio de Freddie Roach para las últimas ocho semanas del campamento de entrenamiento", respondió Quigg.

