logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

“Vaquero” Navarrete demuestra su poder en Las Vegas

El boxeador mexicano logra la tercera defensa del título Supergallo de la OMB.

Vaquero Navarrete

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete logró la tercera defensa del título Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al vencer por nocaut técnico en el cuarto round al filipino Juan Miguel Elorde.

En el pleito coestelar de la función que se realizó en la T-Mobile de Las Vegas, el “Vaquero” Navarrete acabó con su rival a los 26 segundos del cuarto asalto, en su segunda pelea en menos de un mes.

Apenas pasaron 28 días después de su segunda defensa titular y Navarrete reapareció, ahora en la ciudad del juego y con una contundente actuación que le permitió mejorar su récord a 29-1, 25 antes del límite, mientras el filipino se quedó con 28-2, 15 nocauts.

Navarrete tuvo que responder pronto a la agresividad con la que salió el filipino, quien soltó un par de izquierdas peligrosas, aunque el mexicano lucía tranquilo.

Las izquierdas de Navarrete hicieron daño al filipino en el segundo asalto, quien sintió el poder del mexicano y bajó la intensidad en su golpeo, mientras que la del campeón iba en aumento con ganchos y uppers que hacían cada vez más daño.

Un gancho de izquierda al rostro al final del tercer asalto estuvo a punto de mandar a la lona al asiático, y aunque las cuerdas evitaron su caída recibió la cuenta de protección antes de que la campana lo salvara.

Una combinación de golpes provocó mucho castigo a Elorde, por lo que llegó la intervención del réferi para que Navarrete consumara la tercera defensa del cetro a los 26 segundos, y ahora buscará la unificación con Daniel Román o Rey Vargas.

TE PUEDE INTERESAR

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP