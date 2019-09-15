“Vaquero” Navarrete demuestra su poder en Las Vegas

El boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete logró la tercera defensa del título Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al vencer por nocaut técnico en el cuarto round al filipino Juan Miguel Elorde.

En el pleito coestelar de la función que se realizó en la T-Mobile de Las Vegas, el “Vaquero” Navarrete acabó con su rival a los 26 segundos del cuarto asalto, en su segunda pelea en menos de un mes.

Apenas pasaron 28 días después de su segunda defensa titular y Navarrete reapareció, ahora en la ciudad del juego y con una contundente actuación que le permitió mejorar su récord a 29-1, 25 antes del límite, mientras el filipino se quedó con 28-2, 15 nocauts.

Navarrete tuvo que responder pronto a la agresividad con la que salió el filipino, quien soltó un par de izquierdas peligrosas, aunque el mexicano lucía tranquilo.

Las izquierdas de Navarrete hicieron daño al filipino en el segundo asalto, quien sintió el poder del mexicano y bajó la intensidad en su golpeo, mientras que la del campeón iba en aumento con ganchos y uppers que hacían cada vez más daño.

Un gancho de izquierda al rostro al final del tercer asalto estuvo a punto de mandar a la lona al asiático, y aunque las cuerdas evitaron su caída recibió la cuenta de protección antes de que la campana lo salvara.

Una combinación de golpes provocó mucho castigo a Elorde, por lo que llegó la intervención del réferi para que Navarrete consumara la tercera defensa del cetro a los 26 segundos, y ahora buscará la unificación con Daniel Román o Rey Vargas.

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