“Vaquero” Navarrete y "¨Chon” ¨Zepeda darán “El Grito” en La Vegas

Emanuel Navarrete y José ¨Chon¨Zepeda llevarán el “peso mexicano” en la función de mañana sábado, en Las Vegas. Y es una gran oportunidad para llevar sus carreras a un nivel de super estrella.

Ambos guerreros mexicanos pertenecen a Promociones Zanfer que dirige Fernando Beltrán.

El “Vaquero” Navarrete (28-1-0, 24 ko’s) expondrá por tercera vez su campeonato mundial Supergallo OMB, enfrentándose al filipino Juan Miguel Elorde (28-1-0, 15 ko’s) en una T-Mobile Arena que lucirá a su máxima capacidad, con los miles de mexicanos que pasan este fin de semana en la capital mundial del juego, y los aficionados al boxeo de los pesos completos, pues en la contienda estelar se enfrentarán los invictos Tyson Fury y Otto Wallin, con transmisión internacional por ESPN.

Tanto el campeón del mundo, Emanuel Navarrete, como su retador, el filipino Juan Miguel Elorde, registraron por debajo del tope de 122 libras que marca la división Supergallo. Navarrete 121.8 libras, Elorde 121.2.

| Mikey Williams/ Top Rank

Ambos lucieron físicos muy bien trabajados y una gran confianza y motivación a la hora de posar para los fotógrafos y camarógrafos de prensa internacional acreditados para esta magna función.

En una época de gloria para el boxeo mexicano, con gran cantidad y sobre todo calidad de campeones mundiales, Navarrete busca estar entre la élite, y esta pelea ante Elorde, en el fin de semana patrio en Las Vegas, es un gran paso.

En sus últimas tres contiendas desde el año pasado, Navarrete se convirtió en un nombre de referencia para el boxeo mundial, pues primero destronó y le quitó el invicto a Isaac Dogboe, a quien volvió a vencer, y noquear, en su primera defensa, en revancha directa.

Hace menos de un mes realizó su segunda defensa, pasando por encima del entonces invicto Francisco de Vaca, a quien liquidó en tres rounds.

Ahora va ante un rival más alto, como Elorde, nieto de la gloria del boxeo filipino, “Flash” Elorde, quien es campeón de Asia y que se presentará en el ring con una racha de 18 peleas ganadas desde que perdió su invicto en noviembre de 2011.

Navarrete, por su parte, ha ganado 23 peleas al hilo desde que perdió su invicto en su sexta pelea profesional, en julio de 2012.

Otra contienda que ha llamado poderosamente la atención de la afición mexicana, dentro de esta cartelera, y que revive otra excitante rivalidad boxística, en este caso la de México-Puerto Rico, será la que protagonicen José “Chon” Zepeda (30-2-0, 25 ko’s) y José “Sniper” Pedraza (26-2-0, 13 ko’s), a 10 rounds en peso Superligero. Zepeda registró 139.4 libras, y Pedraza 139.5.

En la contienda estelar, el favorito de los especialistas y de la afición, el inglés Tyson Fury (28-0-1, 20 ko’s) se medirá al sueco Otto Wallin (20-0-0, 13 ko’s). Fury le llevará más de 18 libras de ventaja a Wallin, con pesos oficiales de 254.4 para Tyson, contra 236 de Otto.

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