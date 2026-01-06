La AMENAZA cubana que quiere ocupar el LUGAR del ‘Canelo’ Álvarez

El boxeo mundial podría estar a las puertas de una nueva historia inesperada. Desde La Habana hasta los grandes escenarios del pugilismo internacional, el nombre de Osleys Iglesias comienza a sonar cada vez más fuerte entre los aficionados latinos en Estados Unidos. El cubano, apodado el 'Tornado', no esconde su ambición: quiere ser campeón mundial de las 168 libras y seguir los pasos que alguna vez recorrió Saúl 'Canelo' Álvarez.

El contexto le sonríe. El sorpresivo retiro de Terence Crawford y la reciente derrota de Saúl 'Canelo' Álvarez han generado un vacío de poder en el peso supermediano. Un hueco que Iglesias, con puños demoledores y hambre de gloria, está decidido a ocupar. Actualmente, el cubano es número uno del ranking de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), una posición privilegiada que lo coloca a las puertas de una pelea titular.

So Gott will, konzentriere ich mich auf das, was kommen wird.🙏🏽⏳ pic.twitter.com/ibiXH5SULP — Osleys Iglesias estrada (@OsleysIglesias) December 4, 2025

El cinturón FIB que todos rechazan y Osleys Iglesias persigue

La FIB movió fichas y ofreció el combate por el título a 'Canelo' Álvarez, pero el mexicano declinó la oportunidad debido a la recuperación de su codo. Luego fue el turno de Jaime Munguía, quien también rechazó la pelea. Dos negativas que, lejos de desanimar, reforzaron la confianza del equipo de Iglesias.

“Estamos listos para quien sea”, ha dejado claro su entorno. Con 'Canelo' Álvarez y Munguía fuera del radar inmediato, el cubano aparece como el hombre indicado para disputar el cinturón. No es casualidad. Su récord habla por sí solo: 14 peleas profesionales, 13 victorias por nocaut y una última presentación contundente ante el ruso Vladimir Shishkin, al que despachó el pasado 25 de septiembre.

Un cubano con poder de nocaut y mentalidad de campeón

Las opciones que se barajan para enfrentar a Iglesias incluyen nombres como Callum Simpson y Hamzah Sheeraz. El primero llega con dudas tras perder el invicto, mientras que Sheeraz se perfila como el rival más atractivo luego de noquear con autoridad a Edgar Berlanga. Cualquiera sea el elegido, el cubano no parece intimidado.

Osleys Iglesias representa el sueño del boxeador latino que quiere conquistar Estados Unidos a base de golpes y disciplina. Su estilo agresivo, su contundencia y su ambición lo colocan como una de las grandes amenazas del peso supermediano. Para muchos, su historia recuerda a los inicios de Canelo: paciencia, oportunidades y un golpe que cambia destinos.

El cinturón está cerca. El momento, también. Y si algo ha demostrado el “Tornado de Cuba” es que no piensa dejar pasar la oportunidad de su vida.