Brandon Moreno en UFC México; ¿cuándo, dónde será y contra quién peleará?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más importantes que la República tendrá en este inicio de año. La UFC ha vuelto a México y qué mejor que haciéndolo con Brandon Moreno protagonizando la cartelera, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

Como sabes, Brandon Moreno se ha convertido en uno de los peleadores mexicanos más importantes que han pisado el octágono de la UFC. Y si bien sus últimos resultados no han sido los idóneos se espera que este tenga la capacidad de volver a la senda del triunfo este fin de semana en México.

¿Cuándo, dónde y contra quién será la pelea de Brandon Moreno en México?

Lo primero que tienes que saber es que la UFC volverá al centro del país, más precisamente a la Arena Ciudad de México, para protagonizar una función de pronósticos reservados que tendrá varios combates, destacando el de Brandon Moreno que es el que cerrará la noche.

Es así como Brandon Moreno será el rostro principal de una cartelera en la que se medirá nada más y nada menos que ante Lone’er Kavanagh, en un evento que se llevará a cabo este sábado 28 de febrero del 2026 dentro de la Arena CDMX, misma que se ubica en el centro del país.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que la UFC en México comience alrededor de las 19:00 horas y, para disfrutarla, podrás sintonizar Paramount. El combate de Brandon Moreno ha generado grandes expectativas por lo que ha conseguido en su etapa en esta empresa, lo cual ha motivado a mucha gente a formar parte de dicha función.

¿Qué combates completan la cartelera de la UFC México?