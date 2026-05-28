¡Ultimátum a Neymar! En Brasil tienen claro lo que podría suceder con Neymar si no logra estar listo para una fecha dictada por Ancelotti

Neymar está lesionado y corre el riesgo de no ir al Mundial del 2026 que inicia en 14 días, es una realidad. Pero reportes acotan que en la selección de Brasil habría un plan de acción para tratar de tenerlo y es atender la lesión con prontitud y han establecido que si el 12 de junio no está listo sería cortado de la lista de 26 convocados.

Y es que el médico de Brasil, Rodrigo Lasmar dijo el jueves, que Ney fue sometido a estudios a su llegada a la concentración y luego se le realizó una resonancia y se encontró algo importante en su pantorrilla derecha.

Se trata de una lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha, esa lesión es de Grado 2 y recalcó que necesitará como recuperación dos o tres semanas para estar listo, es decir tiene 15 días exactos para poder pasar las pruebas y el ultimátum de Ancelotti en Brasil.

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La información que no es oficial de la Selección, es que si para el 12 de junio, un día antes del partido en contra de Marruecos en el que ambas selecciones debutan en New Jersey en el Mundial, el delantero y 10 de Brasil sería cepillado.

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Brasil, a hacer hasta lo imposible por recuperar a Neymar

Ancelotti y Brasil saben de la importancia de Neymar, por eso lo llamaron y le pusieron límites y lo centraron para que pudiera ser convocado, por lo que ahora no dejarán de hacer los posible para tenerlo en el Mundial y enfrentará el tratamiento necesario para poder ir al Mundial.

Joao Pedro, el plan B de Brasil

Muchas selecciones quisieran a un delantero como Joao Pedro, pero Brasil se dio el lujo de dejarlo fuera. Aunque si el tema de Neymar no avanza de forma positivia sería llamado el jugador del Chelsea en un movimienot de última hora