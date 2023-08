Cobertura Brighton vs West Ham EN VIVO | Jornada 3 Premier League

El último partido del sábado en la Premier League es entre Brighton vs West Ham en el Estadio The American Express Community. El encuentro será un reto importante para West Ham pues en los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado ante Brighton no ha logrado vencerlos, registrando tres derrotas y dos empates.

El conjunto del Brighton llega en el primer lugar de la tabla con seis puntos, ocho goles anotados y dos goles recibidos. Buscarán seguir en la cima y sumar tres puntos más ante el West Ham que llega en el séptimo lugar con cuatro puntos conseguidos, cuatro goles anotados y dos recibidos.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Brighton vs West Ham?



El partido será este sábado 26 de agosto del 2023 e inicia en punto de las 10:30 de la mañana (tiempo del centro de México).

