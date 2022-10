Triplemanía XXX ¿Cuál es la cartelera del evento del 15 de octubre?

Lucha Libre AAA ha logrado forjar una historia dentro del deporte espectáculo en nuestro país, gracias a tres décadas de esfuerzos, pasión y entrega de parte del elemento principal que son los luchadores; ahora todas las miradas están puestas en Triplemanía XXX.

Ahora la empresa creada por el Lic. Antonio Peña en el año 1992, llega a los 30 años, presentando una gran celebración: Triplemanía XXX que contará con 8 contiendas en la Arena Ciudad de México.

En la cartelera oficial de la Triplemanía 30, habrán dos luchas de apuestas: una de máscaras y otra de cabelleras. Además estarán tres títulos de AAA en juego, más choques determinantes para las rivalidades.

Esta es la cartelera de la Triplemanía XXX

La compañía con sede en Coyoacán, tiene para los aficionados esta cartelera para la Triplemanía XXX

-Máscara vs Máscara: Pentagón Jr. vs Villano IV

-Lucha megacampeonato: Fénix vs Hijo del Vikingo

-Cabellera vs cabellera: Pagano vs Cibernético

-Lucha reina de reinas: Taya vs Kamille

-Lucha campeonatos de tercias: Sansón, Cuatrero y Forastero vs Psyho Clown, Laredo Kid y Bandido vs Johnny Caballero, Brian Cage y Sam Adonis

-Lucha retadores campeonatos de parejas: Dragón Lee y Dralístico vs Myzteziz Jr y Komander vs Látigo y Toxin vs Arez y Willie Mack

-Copa Triplemanía: Microman, Chessman, Taurus, Sexy Star, Niño Hamburguesa, Mr. Iguana, Lady Shani , Flip Gordon, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Aerostar, La hiedra, más algunas sorpresas:

-Lucha inicial del Universo Marvel

¿Dónde ver la Triplemanía XXX?

La Triplemanía XXX se celebrará este próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, magno evento que podrás ver al terminar Box Azteca, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

5 cosas que tienes que saber de la Triplemanía XXX

-Previo al magno evento, se celebrará la Peregrinación de AAA hacia la Basílica de Guadalupe, el 12 de octubre partiendo del Auditorio Nacional a las 11:30 AM

-En Triplemanía aparecerán casi 45 luchadores en acción

-La Triplemanía del 15 de octubre, verá el cierre de esta serie de tres Triplemanías en las que hubo versión Monterrey y Tijuana

-En el evento, la Orquesta de la SEDENA tocará EN VIVO

-Esta será la undécima ocasión que se celebrará en la Arena Ciudad de México