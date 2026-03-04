Subcampeón de la F1 critica a Checo Pérez; asegura que Bottas es mucho mejor que él

Estamos a unos días para que se lleve a cabo la primera gran carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que destacará entre las demás por tener un total de 11 escuderías gracias al debut de Cadillac, quien confió tanto en Checo Pérez como en Valtteri Bottas como sus pilotos principales.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez y Valtteri Bottas ya tienen mucha experiencia en el volante gracias a lo hecho, sobre todo, en Red Bull y Mercedes, respectivamente hablando; sin embargo, previo a esto un subcampeón de la F1 lanzó una pedrada al mexicano al asegurar que el finlandés es mejor que él.

¿Checo Pérez no es mejor que Valtteri Bottas? Esto piensa un campeón de la F1

Fue hace unos días cuando David Coulthard, ex piloto de la Fórmula 1 y subcampeón en la temporada 2001, reveló que Valtteri Bottas cuenta con cierta ventaja sobre Checo Pérez gracias a la experiencia que el finlandés tiene, sobre todo, en su paso por Mercedes.

Te puede interesar: ¿Por qué Ferrari parte como favorito a ganar la F1 2026?

Te puede interesar: ¿Quién es el mejor jugador disponible en el Draft de la NFL?

Del mismo modo, aseguró que el experimentado piloto finlandés tiene más ventaja que Checo por el hecho de traer la información de Mercedes y haber trabajado con ellos el año pasado, esto mientras Sergio se encontraba en su año sabático luego de lo ocurrido previamente con Red Bull.

Bajo este contexto, durante su charla en el podcast Up to Speed Coulthard mencionó que le preocupa mucho que Checo Pérez no esté preparado tras un año fuera de la Fórmula 1, palabras que no coinciden con el buen rendimiento que el mexicano tuvo en la pretemporada con Cadillac.

¿Checo Pérez es el número 1 para Cadillac por encima de Valtteri Bottas?

Mucho se ha hablado respecto a que, para Cadillac, no existe piloto 1 y 2 considerando que sus monoplazas son idénticos para ambos pilotos; sin embargo, todo haría indicar que, por marketing y ventas, Checo Pérez partiría como el principal dejando en un apartado secundario a Bottas.