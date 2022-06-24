Canelo Álvarez cree que ante Golovkin tiene la rivalidad de su carrera

Este viernes el boxeador Canelo Álvarez y su rival del 17 de septiembre Gennady Golovkin se vieron cara cara, en la primera rueda de prensa, en donde el tapatío recordó que ante el kazajo mantiene la más intensa rivalidad de su trayectoria.

Canelo Álvarez ya tiene dos enfrentamientos ante Golovkin: en el primer combate quedaron empatados y en el segundo Canelo venció, sin embargo, en el ambiente del boxeo quedó aún el deseo de verlos medirse para terminar con especulaciones.

Por tal motivo, Canelo y Golovkin, cerraron una nueva reyerta para el 17 de septiembre, mes en el que ya se han enfrentado y que de nueva cuenta se celebrará en la Arena T-Mobile.

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Canelo en el marco de su conferencia de prensa, sostuvo que ante GGG tiene una añeja rivalidad que no podrá esperar más y que se consumará el 17 de septiembre.

Canelo sabe que GGG siempre es un rival peligroso

En el mundo de boxeo que ha señalado que GGG de 40 años, no es la misma máquina que otras épocas, sin embargo, el propio Canelo destacó que lo sigue viendo y considerando como un rival de cuidado y con mucha fuerza.

Canelo vs GGG la podrás ver por Box Azteca

El combate de Canelo Álvarez ante GGG, lo podrás seguir en vivo el 17 de septiembre en l Arena T-Mobile de Las Vegas, con una cobertura previa durante y post, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y app.