Canterano de Pumas da el salto de la Tercera División al extranjero a los 28 años

En los últimos años, la cantera de Pumas ha producido muy pocos jugadores que se han logrado consolidar en la Liga BBVA MX o en el extranjero; tal es el caso de Jesús Gallardo, quien disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana, la cual enfrentará a Inglaterra en octavos. Pero hay otros que se pierden, como es el caso del delantero que dio el salto de la Tercera División al extranjero a sus 28 años.

Adolfo Hernández es el jugador que pasó del Racing de Veracruz de la Liga Premier, considerada la Tercera División de México, al FC Uzgen de Kirguistán, una liga completamente exótica de Asia, donde recientemente dirigió Benjamín Mora, quien ahora es el nuevo entrenador de los Tuzos del Pachuca.

Adolfo es el delantero que firmó un semetre en una liga de Asia.|Racing de Veracruz

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el nacido en la CDMX llega al futbol asiático por un semestre, por lo que su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año. No obstante, ello podría modificarse si cumple con las expectativas del club, que es la de hacer goles.

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De la cantera de Pumas al extranjero

Hernández es canterano de Pumas, pero nunca pudo llegar ni debutar en Primera División, por lo que la mayoría de su carrera la hizo en la que hoy se le conoce como Liga de Expansión MX, en la que jugó con la UNAM Tabasco, una filial del conjunto universitario.

El delantero también vistió las playeras de Irapuato y los Alteños de Tepatitlán, pero su gran oportunidad llegó en 2022 cuando se marchó a Estados Unidos para jugar durante un año con el RGV FC Toros.

Tras permanecer un año y medio en Racing de Veracruz, el canterano de Pumas tendrá la oportunidad de mostrarse en el extranjero y ser pieza fundamental de su equipo que ascendió hace un año.