Checo, por puntos con Cadillac; ¿cuántas carreras faltan para el cierre de la temporada 2026 de la F1?

La temporada 2026 de la F1 sigue su curso y el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, tiene como objetivo principal sumar al menos un punto en su debut con Cadillac, escudería que está presentándose por primera vez en la máxima categoría del automovilismo profesional.

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En ese sentido, la tarea principal del nacido en Jalisco, así como de su compañero de equipo Valtteri Bottas, es sumar el primer punto en la historia de la escudería norteamericana. Por tal motivo, aquí conocerás cuántas carreras restan en esta temporada 2026 de la F1.

¿Cuántas carreras quedan en la F1 2026?

Lo primero que tienes que saber es que, tras lo ocurrido el pasado fin de semana, a la F1 le restan un total de 14 fechas antes de que se termine la temporada 2026, motivo por el cual el mexicano Checo Pérez aún tiene la oportunidad de sumar su primer punto con Cadillac.

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Se trata, entonces, de 14 GP’s en los que el mexicano y el finlandés tendrán la oportunidad de sumar puntos para Cadillac, escudería que ha venido de menos a más en la temporada pero que, sin embargo, se ha mantenido lejos de los planos estelares pese a sus constantes intentos.

Ante ello, vale saber que el siguiente Gran Premio se llevará a cabo en Bélgica el próximo 19 de julio, mientras que el GP de México se realizará el 1 de noviembre para celebrar el Día de Muertos, mismo que significará el regreso de Checo Pérez a su país después de un año de ausencia.

¿Checo Pérez saldrá de Cadillac?

Distintos medios mencionan que Checo Pérez ha sido el objeto del deseo de otras escuderías, como Williams y Aston Martin, de cara a la siguiente temporada, lo anterior sin tener algún anuncio oficial al respecto. Lo que es un hecho es que el mexicano firmó con Cadillac por dos temporadas, por lo que todo haría indicar que se mantendrá en ella durante un año más.