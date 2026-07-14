La poderosa razón por la que Checo Pérez está convencido de que Cadillac triunfará en la Fórmula 1

La primera temporada de Checo Pérez con Cadillac todavía está en construcción, pero el piloto mexicano tiene claro que los resultados no cuentan toda la historia. A pesar de que la escudería aún no ha sumado puntos en la Fórmula 1, el tapatío asegura que está completamente convencido de haber tomado la decisión correcta al convertirse en el líder del nuevo proyecto estadounidense.

Te puede interesar: F1: Así quedó la clasificación de pilotos tras Silverstone

Previo al Gran Premio de Bélgica, Pérez habló con franqueza sobre el cambio que representó dejar atrás su complicada salida de Red Bull Racing para asumir uno de los mayores retos de su carrera: construir desde cero un equipo capaz de competir con las grandes potencias de la categoría.

¿EL ÚLTIMO BAILE DE DESCHAMPS? El legado del técnico que marcó una era en Francia

Checo explica por qué apostó por Cadillac

El piloto de Guadalajara reconoció que lo que terminó por convencerlo no fue únicamente el nombre de Cadillac, sino las personas que están detrás del proyecto y la ambición con la que trabajan todos los días.

"Cuando surgió el proyecto con Cadillac, pensé: 'Este es un proyecto enorme; esta es una marca enorme'. Y cuando conocí a Dan Towriss, supe que este tipo es muy competitivo y que hará lo que sea necesario para llevarlo a un nivel muy bueno. Puede ser mi proyecto también. Puedo ser parte de él y demostrarme a mí mismo que soy uno de los mejores, y quiero hacer eso porque siempre he creído que soy uno de los mejores de la parrilla", afirmó Pérez.

Las palabras del mexicano reflejan la confianza que mantiene en una estructura que apenas disputa sus primeras carreras en la Fórmula 1, pero que cuenta con el respaldo económico y tecnológico de General Motors y TWG Motorsports.

Te puede interesar: Checo Pérez vuelve a pegar a Red Bull: "Estaba completamente solo"

El mexicano ve señales positivas dentro del equipo

Aunque Cadillac todavía no inaugura su casillero de puntos, Checo considera que el progreso del equipo va más allá de lo que reflejan los resultados. De hecho, recordó que en el Gran Premio de Mónaco cruzó la meta dentro del Top 10 antes de perder sus primeros puntos por una sanción.

"Por supuesto, es muy pronto... Solo estamos en nuestra sexta carrera y hay una especie de cultura que se está construyendo. Pero puedo ver que los dueños no se detendrán hasta lograrlo. Estás hablando de General Motors y TWG. Hay dos grandes fuerzas que no van a detenerse hasta llegar allí", concluyó.

Para Checo Pérez, los resultados llegarán con el tiempo. Lo verdaderamente importante es que, por primera vez en mucho tiempo, siente que forma parte de un proyecto en el que puede construir algo propio y demostrar nuevamente el nivel que lo convirtió en uno de los pilotos más respetados de la Fórmula 1.