F1: Así quedó la clasificación de pilotos tras Silverstone

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se ha convertido en una de las más entretenidas e interesantes de los últimos años gracias al nivel que los pilotos han demostrado en cada una de las carreras, motivo por el cual no está de más conocer cómo quedó la clasificación después de Silverstone.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, el Gran Premio de Silverstone, también conocido como GP de Gran Bretaña, terminó hace unos momentos con la victoria de Charles Leclerc, piloto que forma parte de Ferrari y que vino de atrás para derrotar a George Russell, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar.

¿Cómo quedó la clasificación de la F1 tras Silverstone?

Tal y como se mencionó, fue Charles Leclerc quien se quedó con el primer lugar en el circuito de 52 vueltas de Silverstone, venciendo en la lucha por el campeonato a George Russell. El tercer lugar fue para Lewis Hamilton, quien ha regresado al nivel que tanto había acostumbrado en el pasado.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Después de lo ocurrido en el Gran Premio de Silverstone, es Kimi Antonelli quien se mantiene en el primer lugar de la clasificación de pilotos al sumar un total de 179 puntos. En el segundo lugar aparece George Russell con 154 unidades, mientras que el tercer, cuarto y quinto puesto le pertenecen a Hamilton, Leclerc y Norris con 147, 108 y 97 unidades, respectivamente.

En cuanto a la clasificación de escuderías, es Mercedes quien se mantiene en el primer lugar con 333 puntos gracias a lo hecho hasta ahora por Antonelli y Russell, mientras que en el segundo lugar aparece Ferrari con 255 puntos para, finalmente, cerrar el top 3 con McLaren y sus 179 unidades.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en Silverstone?

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, aprovechó la salida de varios conductores para terminar en la posición 15, una de las mejores que ha tenido hasta ahora. A pesar de ello, vale decir que hasta el momento el nacido en Jalisco no ha podido sumar ningún punto para Cadillac.

