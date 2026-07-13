Checo Pérez vuelve a pegar a Red Bull: “Estaba completamente solo”

Sergio “Checo” Pérez volvió a recordar su paso por Red Bull y dejó una declaración que expone las dificultades que enfrentó dentro de la escudería austriaca. El piloto mexicano habló sobre la diferencia de condiciones que existía entre su lado del garaje y el de Max Verstappen.

El tapatío formó parte del equipo entre 2021 y 2024, etapa en la que consiguió victorias, podios y el subcampeonato de la Fórmula 1. Sin embargo, su rendimiento fue cuestionado durante sus últimos meses antes de que Red Bull decidiera terminar anticipadamente su contrato.

Ahora, alejado de aquella presión, Checo ofreció nuevos detalles sobre el funcionamiento interno del equipo y aseguró que el proyecto estaba construido alrededor del piloto neerlandés.

Checo Pérez revela que estaba “completamente solo” en Red Bull

Durante una entrevista con el podcast británico High Performance, Pérez habló sobre el respaldo que recibió mientras compartía equipo con Verstappen. Aunque reconoció que Christian Horner y Helmut Marko llegaron a apoyarlo, explicó que esa ayuda tenía límites.

“Estaba completamente solo en Red Bull”, expresó el mexicano al recordar su experiencia dentro de la escudería. De acuerdo con su versión, la estructura deportiva estaba orientada principalmente a potenciar a Max, quien ya era la figura central del proyecto.

Checo Pérez con la camiseta de la Selección Mexicana en el Circuito de Barcelona Catalunia.|Bruna Casas/REUTERS

Checo consideró que Red Bull trabajaba como si quisiera competir con un solo monoplaza. La mayor experiencia técnica y los recursos principales estaban concentrados del lado de Verstappen, situación que complicaba el trabajo del segundo piloto.

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Las actualizaciones del auto favorecían a Max Verstappen

Pérez explicó que al comienzo de algunas temporadas podía mantenerse cerca de los tiempos de su compañero. El escenario cambiaba conforme Red Bull incorporaba nuevas piezas y desarrollaba el monoplaza durante el campeonato.

Según el mexicano, las actualizaciones llevaban el auto hacia las preferencias de conducción de Verstappen. Esto provocaba que Checo perdiera confianza y tuviera mayores dificultades para encontrar una configuración competitiva.

|REUTERS

El tapatío también destacó la calidad de Max y evitó responsabilizarlo directamente por lo sucedido. Su crítica estuvo dirigida hacia la estructura de Red Bull y la diferencia de recursos que existía entre ambos lados del garaje.

La salida de Checo Pérez dejó expuesto el segundo asiento

La separación entre Checo y Red Bull se concretó después de la temporada 2024, pese a que el mexicano había renovado meses antes. Su lugar fue ocupado inicialmente por Liam Lawson, quien tampoco logró responder a las exigencias del equipo.

Yuki Tsunoda recibió posteriormente la oportunidad de manejar el segundo monoplaza. No obstante, las dificultades de los sucesores del mexicano reforzaron la idea de que el problema no estaba únicamente relacionado con el piloto.

Pérez aseguró que Red Bull comenzó a valorar su aportación cuando observó el rendimiento de quienes ocuparon su lugar. “Cuando me fui y trajeron a los demás pilotos, se dieron cuenta del trabajo que hice durante cuatro años”, señaló.