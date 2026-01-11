Luchadora confesó rogar para pelear en AAA y así le cumplieron su deseo

La división femenina en las grandes empresas ha tomado una importancia total y no en el sentido como el que ocurría antes donde solamente eran sexualizadas. En el caso de WWE, las cosas han sido para bien y las estrellas de esta división cada vez entregan espectáculos de más alto nivel. Por ello, llama la atención esta particular historia contada por Chelsea Green, quien prácticamente rogó para que le dieran un espacio en AAA.

¿Chelsea Green suplicó por estar en AAA?

Aunque pudiera pensarse que estos titulares son para llamar la atención, ella misma contó que le rogó a los creativos para que le permitieran tener apariciones en la tres veces estelar, recordando que ya forma parte de las facciones de WWE. Allí, sorprende la perseverancia con la que la canadiense pidió pelear en México.

“Cuando recibí la primera llamada para ir a AAA fue porque literalmente le rogué a Undertaker. En cada show en el que estoy, le ruego a los productores. Así que le escribí a Undertaker. Primero le escribí a Anthony Luke, que ahora es el esposo de Maxxine, para pedirle el número de Undertaker. No me lo quiso dar, pero me pasó el de Michelle McCool.

Le escribí a Michelle McCool y ella sí me dio el número de Undertaker. Entonces le escribí a Undertaker y a J.B., y les dije: Por favor, quiero ir a México. Quiero luchar, quiero hacer lo que sea. Él me respondió: Está bien, no digas más. Y nos bookeó a Ethan (Page) y a mí juntos. No pensé que esa iba a ser la manera; yo solo quería ir, no me importaba cómo. Y ahora no puedo imaginar una mejor historia”.

¿Chelsea Green subirá a WWE este año?

La perseverancia es algo que ha sido clave en la vida como luchadora de Green, situación que se observa en esta anécdota contada en el Notsam Wrestling Live. Por ello, algunos piden que el 2026 sea el año que le permita ascender a las grandes ligas en WWE, recordando que hoy participa en NXT. Sin embargo, AAA puede ser un escenario donde podría brillar como lo ha hecho hasta ahora.

Ese campeonato mixto que tiene con Ethan Page podría generar peleas de alto nivel en México y parece que Chelsea está encantada con la idea.