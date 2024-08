El nuevo escándalo en el Chelsea en pleno debut de la Premier League 2024

Chelsea perdió 2-0 ante el Manchester City en un polémico partido en donde su nuevo técnico, el italiano Enzo Maresca, utilizó un once titular para su debut en la Premier League en donde tuvo que descartar a 20 jugadores. Pero uno de los casos que se llevó los reflectores fue el de Raheem Sterling.

La polémica de Chelsea con Sterling

Uno de los jugadores que estuvo ausente en la convocatoria, y ni si quiera estuvo en el banquillo fue Raheem Sterling. Sus agentes reaccionaron a su no convocatoria con un comunicado en que le recordaron al Chelsea, equipo que gastó casi 200 millones de euros en lo que va del mercado de fichajes, que el jugador tiene contrato con los blues por los próximos tres años.

“Raheem Sterling tiene contrato con el Chelsea para los próximos tres años. Volvió a Inglaterra dos semanas antes para ejercitarse de forma individual, y ha tenido una pretemporada positiva con el nuevo técnico, con el que ha desarrollado una buena relación... Como agencia, siempre hemos tenido una actitud positiva, diálogo y garantías con el Chelsea en relación al futuro de Raheem en el club, por lo que esperamos obtener claridad sobre su situación”.

¿Por qué el DT no lo convocó?

El técnico del Chelsea argumentó que solo se trata de “una decisión técnica, no hay nada más que decir. A los entrenadores nos pagan por tomar decisiones y, a veces, a los jugadores no les gustan”, se reveló sobre uno de los jugadores que más gana en el equipo, pero que no figuró ni en la banca del duelo de la Jornada 1 de la Premier League ante el Manchester City.

Raheem Sterlin, quien tiene un valor de 35 millones de euros, según el portal especializado, Transfermarkt, llegó a los blues en julio del 2022, y tiene contrato con el Chelsea de la Premier League hasta el 30 de junio del 2027.

