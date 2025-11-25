ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo esquiva sanción y estará en el debut mundialista

Para la alegría de los seguidores de Cristiano Ronaldo y para el futbol mundial, el jugador portugués podrá jugar el Mundial 2026 desde el inicio y no se perderá ningún partido de la fase de grupos.

La FIFA confirmó que la sanción impuesta al delantero se limita a un encuentro oficial, el cual ya cumplió durante la fase de clasificación. El Comité de Disciplina del organismo determinó que la suspensión inicial sería de un partido, más dos adicionales condicionados a su comportamiento futuro, lo que abre la puerta para que CR7 esté presente en el debut mundialista.

¿Por qué fue castigado Cristiano Ronaldo?

El incidente que derivó en la sanción de Cristiano ocurrió el pasado 13 de noviembre en Dublín, durante el encuentro clasificatorio entre las selecciones de Irlanda y Portugal. Ronaldo fue expulsado por primera vez con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta, tras una acción considerada agresión contra el defensa irlandés Dara O’Shea. El árbitro sueco Glenn Nyberg mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero luego de revisar la acción en el VAR cambió su decisión y expulsó al astro portugués.

La sanción generó incertidumbre en la afición y en la prensa internacional, pues existía la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se perdiera el inicio del Mundial, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al haber cumplido el castigo frente a Armenia en la última fecha de la clasificación, el delantero queda habilitado para disputar el torneo desde el primer encuentro. Los dos partidos adicionales de suspensión solo se aplicarían en caso de reincidencia disciplinaria.

Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años afrontará probablemente su último Mundial. Su presencia en el debut es clave tanto por su liderazgo como por su capacidad goleadora, factores que han marcado la historia reciente del combinado luso.

¿Cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Cristiano Ronaldo ha anotado 8 goles en Copas Mundiales de la FIFA, repartidos entre cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).