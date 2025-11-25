deportes
Nota

ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo esquiva sanción y estará en el debut mundialista

El jugador portugués Cristiano Ronaldo podrá jugar el Mundial 2026 desde el inicio y no se perderá ningún partido de la fase de grupos

Cristiano Ronaldo
REUTERS
Fernando Campos
Mundial México 2026
Para la alegría de los seguidores de Cristiano Ronaldo y para el futbol mundial, el jugador portugués podrá jugar el Mundial 2026 desde el inicio y no se perderá ningún partido de la fase de grupos.

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

La FIFA confirmó que la sanción impuesta al delantero se limita a un encuentro oficial, el cual ya cumplió durante la fase de clasificación. El Comité de Disciplina del organismo determinó que la suspensión inicial sería de un partido, más dos adicionales condicionados a su comportamiento futuro, lo que abre la puerta para que CR7 esté presente en el debut mundialista.

¿Por qué fue castigado Cristiano Ronaldo?

El incidente que derivó en la sanción de Cristiano ocurrió el pasado 13 de noviembre en Dublín, durante el encuentro clasificatorio entre las selecciones de Irlanda y Portugal. Ronaldo fue expulsado por primera vez con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta, tras una acción considerada agresión contra el defensa irlandés Dara O’Shea. El árbitro sueco Glenn Nyberg mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero luego de revisar la acción en el VAR cambió su decisión y expulsó al astro portugués.

La sanción generó incertidumbre en la afición y en la prensa internacional, pues existía la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se perdiera el inicio del Mundial, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al haber cumplido el castigo frente a Armenia en la última fecha de la clasificación, el delantero queda habilitado para disputar el torneo desde el primer encuentro. Los dos partidos adicionales de suspensión solo se aplicarían en caso de reincidencia disciplinaria.

Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años afrontará probablemente su último Mundial. Su presencia en el debut es clave tanto por su liderazgo como por su capacidad goleadora, factores que han marcado la historia reciente del combinado luso.

¿Cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Cristiano Ronaldo ha anotado 8 goles en Copas Mundiales de la FIFA, repartidos entre cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

  • Alemania 2006
    • 1 gol vs Irán (fase de grupos).
  • Sudáfrica 2010
    • 1 gol vs Corea del Norte (fase de grupos).
  • Brasil 2014
    • 1 gol vs Ghana (fase de grupos).
  • Rusia 2018
    • 4 goles:
      • 3 goles vs España (hat-trick en fase de grupos).
      • 1 gol vs Marruecos (fase de grupos).
  • Catar 2022
    • 1 gol vs Ghana (fase de grupos).
Cristiano Ronaldo
Portugal
