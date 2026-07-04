Pumas le arrebataría al América a un crack de su plantilla: acuerdo casi cerrado

Pumas está cerca de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado de la Liga BBVA MX. Cristian “Chicote” Calderón, lateral izquierdo que pertenece al América, tendría acuerdo avanzado para convertirse en nuevo jugador del conjunto universitario de cara al Apertura 2026.

De acuerdo con diversos reportes recientes, la operación entre las partes está completamente cerrada y solo faltaría la firma oficial para que el futbolista sea anunciado como refuerzo de Pumas. El jugador llegaría procedente del América, después de haber jugado el último año a préstamo con Necaxa.

El movimiento genera ruido en la Liga BBVA MX por el origen del futbolista. Calderón todavía pertenece al América, equipo con el que fue parte de una etapa importante y donde integró el plantel que consiguió títulos recientes. Ahora, su futuro apunta a otro club de alta exposición en la capital del país.

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Chicote Calderón está cerca de llegar a Pumas

La posible llegada de Chicote Calderón a Pumas aparece como una respuesta directa a una necesidad deportiva del equipo universitario. El lateral mexicano puede jugar por izquierda, tiene experiencia en clubes grandes y conoce la exigencia de la Liga BBVA MX.

Según la información, Pumas ya tiene encaminado el acuerdo y la operación se encuentra a la espera de los últimos detalles administrativos. De esta manera, hay altas posibilidades que el futbolista de 29 años sea nuevo jugador auriazul para un semestre en el que el equipo tendrá Liga BBVA MX, Leagues Cup y preparación rumbo a la Concachampions 2027.

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Aunque todavía no existe anuncio oficial por parte de Pumas, la versión que domina en el mercado mexicano es que Calderón no seguirá en el entorno del América y que su próximo destino estará en Ciudad Universitaria.

Chicote Calderón se iría del América en este mercado.|Getty Images

Por qué Chicote Calderón saldría del América

Cristian Calderón ya había dejado al América en 2025, cuando el club anunció su salida a préstamo rumbo a Necaxa. En aquel momento, las Águilas informaron que el lateral sería cedido y el propio jugador dejó un mensaje en redes sociales en el que dio a entender que su intención era quedarse en Coapa, aunque la decisión no dependía únicamente de él.

Su etapa más reciente en Necaxa terminó antes del Apertura 2026. Los Rayos confirmaron las bajas de Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano, por lo que los tres futbolistas debían regresar al América para definir su futuro.

En ese contexto, América tenía que resolver qué hacer con Chicote. Sin embargo, Guillermo Almada cree que el futbolista no será de gran utilidad para llevar a cabo su plan futbolístico, por lo que se definió que lo mejor para ambas partes era buscar una salida.