El club de la Liga MX que no prestaría futbolistas para el México vs Estados Unidos

Diego Cocca tendría algunas complicaciones para la convocatoria de cara al juego de México vs Estados Unidos. El partido se disputará el próximo miércoles 19 de abril, es importante mencionar que el partido no pertenece a una fecha FIFA, por lo que no podrá convocar a jugadores europeos y los equipos de la Liga MX no están obligados a dar a sus jugadores.

Al ser un partido amistoso y estando tan cerca de iniciar la fase final del torneo Clausura 2023, muchos entrenadores podrían estar en contra y no prestarían a tantos jugadores. Es por eso que uno de los entrenadores ha mencionado en conferencia de prensa que prefiere que sus jugadores se queden en el equipo.

Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

Diego Cocca no podría convocar a jugadores de Chivas

En conferencia de prensa Veljko Paunovic, confesó que preferiría que los jugadores de Chivas, se queden en el equipo por estar tan cerca de las últimas instancias del torneo. Situación que podría complicar la convocatoria del Director Técnico de la Selección Mexicana.

“En primer lugar lo que yo quiero hacer es no adelantarme a los hechos, hay que esperar a ver esa lista, saber qué jugadores pueden estar llamados. En caso de que cualquiera sea llamado por supuesto que eso cambiaría la disponibilidad de nuestro plantel y en un momento del campeonato que es decisivo”.

Veljko fue muy claro y confesó que en un momento tan importante deben de contar con todos los jugadores.

“Yo pienso que ahora a final de la temporada debemos tener a todos los jugadores disponibles, al máximo y si los tenemos en nuestro equipos los debemos tener a nuestra disposición.

Además, agregó que por eso la FIFA da las fechas en las que los jugadores deben ir a selección, por lo que estos partidos amistosos no les permiten tener a los mejores jugadores en el último tramo.

“Entiendo también que hay otros eventos que pueden afectar esta situación pero para serte sincero FIFA determina muy claramente las fechas para cuando los jugadores se tiene que dejar ir a selección y otras fechas que no. Y cuando estamos jugando el último tramo de la temporada debemos de tener a nuestros mejores jugadores con nosotros”.

Por último, recalcó que es importante y un orgullo tener jugadores de Chivas en la Selección.

“Siempre es un orgullo representar y tener jugadores en la Selección”.

Jugadores que podría convocar Diego Cocca

Son tres los jugadores de Chivas que formaron parte de la anterior convocatoria, por lo que podrían ser los mismos y la incorporación de Alexis Vega para el partido ante Estados Unidos.

Los convocados serían por Diego Cocca:



Gilberto Sepúlveda

Fernando Beltrán

Roberto Alvarado

Alexis Vega

