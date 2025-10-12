Así festeja Messi el pase de Argentina Sub-20 rompiendo un récord histórico

Lionel Messi volvió a hacer historia en el futbol estadounidense. Este sábado, en el triunfo de Inter Miami por 4-0 ante Atlanta United, el astro argentino anotó un doblete que no solo selló la victoria de su equipo, sino que también lo convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en lograr nueve partidos con múltiples goles en una sola temporada regular.

El encuentro, disputado en Fort Lauderdale, fue un monólogo de las Garzas. Messi abrió el marcador al minuto 39 y cerró la cuenta al 87, mientras que Jordi Alba y Luis Suárez completaron la goleada con tantos en los minutos 52 y 61 respectivamente. La conexión entre los exjugadores del Barcelona sigue siendo letal, y el equipo dirigido por Javier Mascherano mostró una versión dominante en todas las líneas.

¿Cuántos goles suma Messi en esta temporada de la MLS?

Con estos dos goles, Messi llegó a 26 anotaciones en la temporada, superando a Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville) en la carrera por la Bota de Oro de la MLS. El argentino comenzó la jornada igualado con Bouanga, pero su actuación lo catapultó al liderato justo cuando queda una sola fecha para el cierre de la fase regular.

Este nuevo récord deja atrás marcas que compartían figuras como John Stern (Columbus Crew, 1998), Mamadou Diallo (Tampa Bay, 2000) y Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, 2019), quienes habían logrado ocho partidos con múltiples goles en sus respectivas temporadas. Messi, con nueve, se coloca en solitario en lo más alto de esta estadística.

Inter Miami se despide de Jordi Alba

Además, el partido tuvo un tinte emotivo, ya que significó la despedida de Jordi Alba del futbol profesional. Messi no quiso perderse el homenaje a su amigo y compañero de tantas batallas, y lo hizo de la mejor manera: brillando en la cancha y dejando una huella más en la historia de la liga norteamericana.

