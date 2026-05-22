No fue convocado a la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ahora se queda sin equipo

En la última semana, la mayoría de los países han dado la lista de los jugadores con los que contarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero es la Selección de Brasil la que descartó a un histórico al no convocarlo, caso contrario a Neymar, quien entre lágrimas festejó tal hecho. Para variar, el defensa central se quedó sin equipo y ahora es agente libre.

Thiago Silva es el futbolista que Carlo Ancelotti descartó para la justa veraniega, pese a que recientemente volvió al futbol europeo para jugar con el Porto, equipo que ya anunció la salida del brasileño de 41 años, misma edad que Memo Ochoa, quien quiso retirarse en un equipo de la Liga BBVA MX, pero fue bateado.

Thiago Silva se quedó sin mundial y sin equipo para este verano.|@thiagosilva

El posible futuro de Silva

Silva solo estuvo un semestre con el Porto, meses en los que disfrutó al máximo y pudo culminar su estadía con el título de la liga de Portugal. Ahora, es agente libre y puede marcharse a cualquier equipo del mundo y todo parece indicar que seguirá en Europa, pese a su edad.

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De acuerdo con ESPN Brasil, el jugador de 41 años podría culminar su carrera en el AC Milan, pues ya hasta recibió una invitación del club en el que estuvo poco más de 3 años y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo.

Thiago y su trayectoria con Brasil

El ex de Porto tendrá que conformarse con ir solo a 4 mundiales. El primero de ellos fue Sudáfrica 2010, edición en la que fue convocado, pero no disputó ningún minuto. Ello cambió para Brasil 2014, cuando era uno de los mejores centrales del mundo, lo que le valió ser titular en el equipo de su selección.

Thiago también acudió a Rusia 2018 y Qatar 2022, sin poder lograr el campeonato. Mientras que para la edición 2026 no fue considerado entre los 26 jugadores, pese a que a sus 41 años aún sigue en la élite del futbol.