El ERROR que podría ARRUINAR TU VISITA al LA Galaxy vs NYCFC

Este domingo 22 de febrero, el corazón de Carson latirá con una fuerza especial. El LA Galaxy vs NYCFC no es solo el inicio de la MLS 2026 y es momento de ver quién se reforzó mejor, además, es el reencuentro de nuestra comunidad con su pasión. Pero seamos sinceros: cruzar Los Ángeles un domingo por la tarde puede ser una pesadilla si no conoces los "trucos" locales. Si vives en el Este de LA, Huntington Park o Pacoima, aquí te decimos cómo llegar a tiempo para el pitazo inicial de las 4:00 p. m. sin perder los nervios.

¿Cuál es la forma más barata y rápida de llegar al LA Galaxy vs NYCFC desde el Este de LA o Pico-Union?

Si quieres ahorrarte los $30 (o más) del estacionamiento estadio Galaxy, el transporte público es tu mejor aliado. La joya de la corona es el Galaxy Express gratis. Este shuttle te recoge en dos puntos clave y te deja en la puerta del estadio sin escalas.

Para nuestra gente en el Este de Los Ángeles y Boyle Heights, la ruta ideal es tomar la Línea E (Gold) hasta 7th Street/Metro Center, transbordar a la Línea A (Blue) y bajar en la estación Del Amo. Ahí te espera el shuttle gratuito. Si vienes de Pico-Union, la Línea J (Silver) te lleva directo al Harbor Gateway Transit Center, donde también puedes subir al Galaxy Express. Recuerda que el servicio empieza 90 minutos antes del juego; si llegas tarde, podrías perderte el show de apertura.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Guía para conductores: Evita los cierres en la I-405 y el caos de las tarjetas

Si prefieres la comodidad de tu auto en Los Ángeles, prepárate para los retos del camino. Este fin de semana hay un evento masivo de Spartan Race en el Dodger Stadium, lo que saturará las autopistas 101 y 110 cerca del centro. Además, Caltrans suele reducir carriles en la I-405 por mantenimiento.

La mejor estrategia si vienes de Pacoima o el Valle es bajar por la I-5 y conectar con la I-710 Sur, evitando el embudo del Sepulveda Pass. Para quienes vienen de Huntington Park o South Gate, las calles superficiales como Avalon Blvd son un alivio frente a la saturación de la 110.

Ojo con este detalle: El Dignity Health Sports Park es ahora 100% libre de efectivo. Si vas a pagar estacionamiento, necesitas tarjeta de crédito. No aceptan billetes, así que no dejes que eso te detenga en la entrada. Si planeas hacer el tradicional tailgating con la familia, recuerda que los lotes abren tres horas antes y el ambiente en los lotes 10 al 13 será pura fiesta latina. ¡Nos vemos en la cancha!