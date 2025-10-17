deportes
Dueños de palcos en Estadio Banorte tienen nuevos problemas en frente: lo que se sabe

A 5 meses de que se reinaugure el Azteca existe una batalla entre los propietarios de los palcos, pues algunos señalan cambios drásticos en el reglamento

Dueños de palcos en Estadio Banorte tienen nuevos problemas en frente: lo que se sabe
@ClubAmérica
Dueños de palcos en Estadio Banorte tienen nuevos problemas en frente: lo que se sabe
José Alejandro
Mundial México 2026
El Estadio Banorte (antes Azteca) será reinaugurado el 28 de marzo del próximo año con un partido entre la Selección Mexicana y Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, quien se ha enfrentado solo un par de ocasiones al tricolor. Sin embargo, a 5 meses de la máxima fiesta del inmueble, los dueños de los palcos y plateas mostraron su inconformidad por drásticos cambios en el reglamento.

Los propietarios de los palcos mostraron su inconformidad por el nuevo reglamento del inmueble, que a finales de septiembre inició la etapa de remodelación en la fachada , pues uno de ellos dijo que éste será unilateral y permanente, por lo que se tendrán que adecuar a él no solo para el Mundial 2026, sino para el resto del tiempo que les quede de contrato.

Estadio Banorte
@EstadioBanorte
Estadio Banorte sigue su proceso de remodelación en medio de las inconformidades de los dueños de palcos

El nuevo reglamento que tiene en ascuas a los dueños de palcos del Estadio Banorte

Un dueño de un palco declaró para un medio que el nuevo reglamento del Estadio Azteca cambia por completo los derechos que ha tenido en años y uno de ellos es que no podrá introducir alimentos ni bebidas durante el partido del Mundial 2026, por lo que tendrá que comprar los paquetes que ofrece FIFA.

El propietario aseguró que esta implementación no solo será para el máximo torneo de futbol, sino para todos los encuentros a los que asista, hecho que le generó molestias, pues personas pueden ingresar a su palco sin su consentimiento.

El nuevo reglamento también contempla que los dueños cubran los servicios del inmueble de manera obligatoria, cuando antes era opcional, pues así fue establecido cuando adquirieron los palcos.

Dueños de los palcos, divididos por el nuevo reglamento

La controversia por los palcos del Estadio Banorte es un tema que no acaba, pues mientras que unos demuestran su aprobación por el nuevo reglamento, otros difieren, ya que argumentan que las reglas solo serán para el Mundial 2026 y no permanente.

Debido a lo anterior, uno de los propietarios que protesta tomó acciones legales contra el administrador del inmueble, pues no se le hace justo que lo obliguen a comprar el paquete de alimentos, que según él, supera el millón de pesos.

Cabe mencionar que la FIFA pasará a tomar posesión del Estadio Banorte en mayo, un mes antes del Mundial 2026 y será el máximo organismo del futbol el que se encargue de resolver las incertidumbres de los propietarios.

José Alejandro

