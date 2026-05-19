Comparación de Neymar en temporadas mundialistas: ¿llega realmente tan mal a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La selección de Brasil entregó la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Neymar Jr. incluido y todo el país festejó. El delantero con pasado en el Barcelona y el PSG es de los más queridos en la región por su increíble nivel. Y aunque muchos dicen que no llega en su mejor nivel, desde Azteca Deportes comparamos sus temporadas mundialistas.

Tras la increíble reacción de Neymar al ser convocado para el Mundial, los fanáticos compartieron su alegría por todo lo que significa el crack del Santos para el futbol en general. Está claro que su nivel y su condición física están lejos de ser lo que era en 2014, 2018 y 2022, pero sus estadísticas no están tan alejadas de esas a sus 34 años. Además, no sufre lesiones desde febrero.

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¿Cómo llegó Neymar Jr. al Mundial 2014?

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 llegaba como una oportunidad de oro para Neymar al tratarse de una Copa del Mundo en su casa, como local. Llegaba a su país tras concretar su primera temporada en el Barcelona, donde había ganado la Supercopa de España. Además, tuvo estas estadísticas con el Barça:

41 partidos jugados

15 goles

11 asistencias

1 título

Tuvo un excelente Mundial, con 4 goles y 1 asistencia en 5 partidos. Pero en Cuartos de Final le rompieron la espalda con un rodillazo y se perdió la semifinal (1-7 vs. Alemania) y el partido por el 3er puesto.

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¿Cómo llegó Neymar Jr. al Mundial de Rusia 2018?

Tras 4 temporadas espectaculares en el Barcelona, Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. En el Paris Saint-Germain tuvo los siguientes números:

30 partidos jugados

28 goles

16 asistencias

3 títulos

En el Mundial 2018 fue una de las figuras de Brasil con 2 goles y 1 asistencia en 5 partidos, pero no le alcanzó para vencer a Bélgica en Cuartos de Final tras haberle marcado un tanto a México en Octavos.

Neymar

¿Cómo llegó Neymar Jr. al Mundial 2022?

Ney arribó al Mundial de Qatar 2022 en medio de su última temporada con el PSG antes de marcharse al Al-Hilal de Arabia Saudita. Sus estadísticas de julio a noviembre de ese año habían sido:

20 partidos jugados

15 goles

9 asistencias

En la Copa del Mundo llegó mermado desde lo físico por una lesión en el tobillo. Jugó 3 partidos y anotó 2 goles. Quedó eliminado contra Croacia en Cuartos de Final a pesar de tener una actuación digna de un crack.

reação do neymar ao ser convocado para a copa pic.twitter.com/tVnPAUV0Mr — quintelazwl (@swagsexuality06) May 19, 2026

¿Cómo llega Neymar Jr. al Mundial 2026?

Para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, Ney llega como jugador del Santos de Brasil luego de varios problemas físicos que hicieron que Carlo Ancelotti dudara de llamarlo hasta último momento. Desde febrero que no sufre lesiones. Sus estadísticas en la temporada son: